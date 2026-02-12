ARÉNA - PODCASTOK
Egy vidám férfi magát fotózza a telefonjával.
Nyitókép: Unsplash

Hatalmas újítás a láthatáron: jönnek a mozgó Facebook-profilképek

Infostart

Több AI-alapú újdonságot is kap a Facebook, melyek közül az egyik „életre kelti” a statikus fényképeket.

Új funkciókat kap a Facebook, melyek bizonyára megosztóak lesznek a felhasználók körében. Valamennyi mögött a mesterséges intelligencia dolgozik, ez készít animált profilképet is egy normál fotóból – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

A Meta közlése szerint az újdonságok azt a célt szolgálják, hogy az emberek még játékosabban fejezhessék ki magukat.

Az egyik új funkció egy animáltprofilkép-készítő, ami mozgásra bírja a normál, statikus fotókat.

Az alapfotó a készülék galériájából is feltölthető, de már korábban az oldalra feltöltött képek is használhatók. A legjobb eredmény érdekében a Meta azt javasolja, hogy „egyértelmű” fotót használjon, tehát ha egy szívet szeretne mutatni a kezével, lehetőleg legyen látható helyen a keze a normál fotón is, akár felemelve. Plusz ne legyen más a fotón, és nézzen a kamerába.

A folyamat, illetve a végeredmény valahogy így fog kinézni a Meta közlése alapján:

A Történetek és az Emlékek funkciókon is csavarnak egyet a Facebookon. Az egyelőre még nem magyarosított „Restyle” eszköz a Meta AI segítségével alakítja át a tartalmat, méghozzá a felhasználó szöveges instrukciói mentén. Ha egy történetet vagy emléket megnyit a felhasználó, meg fog jelenni egy erre vonatkozó gomb, melyet megérintve megadható a szöveges utasítás arra vonatkozóan, hogy milyen változtatást szeretne eszközölni.

Előre beállított témák is érkeznek, így a tartalmak „ragyogó” vagy „anime” hatást is kaphatnak.

Egy réges-régi funkciót is új köntösbe bújtat a Meta: a szöveges bejegyzések animált háttereket kapnak, ezt a szivárványos „a”-gombot megérintve lehet beállítani. A felhasználók több álló és animált háttér közül válogathatnak, például hulló levelek, vagy egy hullámzó óceán is lehet a poszt mögött.

A vállalat már elkezdte bevezetni az újdonságokat, így várhatóan előbb-utóbb mindenkinél megjelennek.

Hatalmas újítás a láthatáron: jönnek a mozgó Facebook-profilképek

