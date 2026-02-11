Csehország is lépne a gyerekek közösségimédia-használatának ügyében, veszélyes kihívás terjed

A szakemberek szerint ma már nem az iskolai verekedések jelentik a legnagyobb veszélyt a fiatalokra, hanem az online térben zajló agresszió. Az internetes zaklatással a diákok több mint fele személyesen is találkozott. Megalázó videók, fenyegetések, zsarolás – mindez gyakran a közösségi oldalakon keresztül történik, és súlyos lelki következményekkel járhat.

Andrej Babiš cseh kormányfő, az ANO mozgalom vezetője úgy véli, elérkezett az idő a beavatkozásra. Szerinte a közösségi oldalak rendkívül károsak a gyerekekre, ezért meg kell védeni őket. A mozgalom első miniszterelnök-helyettese, Karel Havlíček is támogatja az elképzelést, és azt mondja:

még idén benyújtanák a 15 év alattiak közösségimédia-használatát tiltó javaslatot.

A terv ugyanakkor komoly ellenállásba ütközik. Több politikus szerint a legnagyobb kérdés az ellenőrzés módja. Felmerült például, hogy személyi igazolványhoz kötnék a belépést a közösségi oldalakra, amit sokan a magánszféra súlyos megsértésének tartanak. Mások attól félnek, hogy ezzel megszűnne az anonimitás az online térben.

A vita közepette egy új, kifejezetten veszélyes jelenség is megjelent az interneten. A „Vörös delfin” nevű kihívás elsősorban gyerekeket céloz, és a TikTokon, valamint az Instagramon terjed. A játék kezdetben ártatlan feladatokkal indul, ám idővel egyre veszélyesebb, pszichikai nyomásgyakorlásba forduló kihívásokat tartalmaz.

Cseh kiberbiztonsági szakértők szerint a „Vörös delfin” működése erősen emlékeztet a 2017-ben ismertté vált „Kék bálna” kihívásra. A gyerekeket jutalmakkal, visszaszámlálásokkal és érzelmi zsarolással tartják benne a játékban, miközben félelmet keltenek bennük.

Előfordulhat az is, hogy személyes adatokat csalnak ki tőlük, sőt akár a hozzátartozók elleni erőszakkal is fenyegetik őket.

A kihívás terjesztői anonim fiókokat és eltűnő üzeneteket használnak, ezért rendkívül nehéz őket felderíteni. A szakértők szerint további gond, hogy a közösségi oldalak algoritmusai egyelőre nem tekintik veszélyesnek ezeket a tartalmakat. A videókat mesterséges intelligencia segítségével több nyelvre is lefordítják, így hitelesnek tűnnek a gyerekek számára.

A cseh rendőrség egyelőre nem tud konkrét áldozatról, de több tucat bejelentés érkezett már. A szakemberek hangsúlyozzák: a megelőzés kulcsa a gyerekekkel való folyamatos kommunikáció, és az, hogy a szülők, pedagógusok időben reagáljanak. Minél többen jelentik a problémás tartalmakat, annál nagyobb az esély azok eltávolítására.