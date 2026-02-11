ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.46
usd:
319.59
bux:
129447.89
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A tálibok és az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harcok miatt otthonukból kitelepített afgán nõk várakoznak élelmiszercsomagra egy német segélyszervezet kabuli elosztóhelyén 2021. október 27-én. David Beasley, az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) igazgatója szerint a 39 milliós Afganisztán lakosságának több mint felét, 22,8 millió embert fenyegeti az éhínség.
Nyitókép: MTI/EPA

Tánctilalom, rabszolgaság, születési előjogok – döbbenetes szabályokat vezettek be a tálibok

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Új büntető törvénykönyv lépett érvénybe Iránban. A kódex tág nyelvezetet használ, kiszélesítve a bírák és a tisztviselők döntési jogkörét, teret biztosítva egyebek mellett az önkényes letartóztatásoknak. Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: társadalmi osztályok alapján sorolják be azt, hogy az adott bűnelkövető milyen büntetésre számíthat. Afganisztánban tilos a tánc és a táncnézés, a tálibellenes mozgalmak résztvevői pedig akár halálbüntetést is kaphatnak.

Új igazságszolgáltatási rendszert vezettek be a tálibok Afganisztánban, ahol a büntetések típusa és súlyossága attól függ, hogy a vétkesek mely társadalmi osztályba tartoznak. Az új rendszer a hagyományos felső-, közép- és alsó osztályok mellett megkülönbözteti a szabad embereket és a rabszolgákat.

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: az amerikai hadsereg kivonulása óta a tálibok egészen mostanáig nem hirdettek ki semmilyen hivatalos alkotmányt. Afganisztánban 2004 óta egy sajátos törvénykönyv volt érvényben, melyet a tálibok nem töröltek el a 2021-es hatalomátvételt követően, és újat sem vezettek be helyette, hanem a saría, azaz az iszlám jog és törvénykezés tálib értelmezésére építkezve kezdtek el kormányozni.

Dócza Edith Krisztina szerint az új büntető törvénykönyv megjelenése azért nagyon fontos a tálibok számára, mert végre keretek közé helyezik az igazságügyi rendszert, bár úgy véli, „nagyon sok a homályos megfogalmazás” a 10 fejezetből és összesen 119 cikkelyből álló kódexben. Az új törvénykönyvben ugyanis nem részletezik, mi számít például erkölcstelenségnek vagy bűncselekménynek. A törvénykönyv meglehetősen tág nyelvezetet használ, kiszélesítve a bírák és a tisztviselők döntési jogkörét, teret biztosítva egyebek mellett az önkényes letartóztatásoknak. Az újdonságok közül az elemző is kiemelte, hogy a kódexben társadalmi osztályok alapján sorolják be azt, hogy az adott bűnelkövető milyen büntetésre számíthat.

A tálibok külön osztályként kezelik a vallási tudósokat – köztük a mollákat –, a felső-, a közép- és az alsó osztályt.

A legtöbb privilégiummal a vallási tudósok rendelkeznek, akikre így tulajdonképpen nem szabnak ki büntetést semmilyen bűncselekmény elkövetéséért, csak tanácsot kaphatnak.

Dócza Edith Krisztina szerint ez a gyakorlatban úgy nézhet ki, hogy szóban figyelmeztetik őket, hogy legközelebb ne kövessenek el ilyen tettet, de komolyabb elmarasztalást vagy büntetést nem adnak nekik.

Minél lejjebb megyünk a társadalmi létrán, annál inkább szigorodik a büntetések mértéke. A felső osztály tagjai beidézhetők, de a büntetések kiszabása csak a középosztálytól kezdődik, melynek tagjai viszont már akár börtönbüntetéssel is szembenézhetnek. Az alsóbb osztályokban pedig a börtön mellett adott esetben testi fenyítés is járhat vagy akár halálbüntetést is lehet alkalmazni. Utóbbit akkor lehet kiszabni Afganisztánban, ha valaki ellenzékinek vallja magát, tálibellenes mozgalmat szervez, illetve bizonyos vallási kisebbségek is tarthatnak ilyen retorziótól. A tálibok ugyanis kizárólag az iszlám szunnita ágához tartozó hanafi iskola tagjait ismerik el muszlimként, mindenki másra eretnekként tekintenek.

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, az új kódex alapján „nagyon nehéz meghatározni”, hogy konkrétan mi számít büntethető bűncselekménynek Afganisztánban. Például

az egyik cikkely megtiltja a táncot, illetve a táncnézést, azt viszont nem részletezik, hogy pontosan melyik táncot vagy táncokat.

Az sem világos, mi számít erkölcstelenségnek. Dócza Edith Krisztina emlékeztetett, hogy a tálibok korábban éppen az erkölcstelenségre hivatkozva bezáratták a helyi szépségszalonokat és fodrászatokat. Az új törvénykönyvben viszont nem szerepel az, hogy ezeket a szalonokat, létesítményeket nem lehet újra megnyitni, csak azt mondja ki, hogy az erkölcstelenség büntetendő. Az elemző megjegyezte: a döntéshozók, illetve a végrehajtók tulajdonképpen szabad kezet kapnak az igazságszolgáltatásban az ilyen kérdésekben, ügyekben. Ezzel azonban szerinte

megágyazhatnak az önkényuralmi rendszernek, ugyanis nem határozzák meg pontosan, hogy mi minősül bűncselekménynek.

Aki nem értesíti a hatóságokat a tálibellenes szervezkedésekről, legalább két év börtönbüntetésre számíthat, de ez akár az öt évet is elérheti, és korbácsütés is párosulhat hozzá. Szintén büntetendőnek minősül a tálib tisztviselők sértegetése, amelyért börtönbüntetés és korbácsütés szabható ki. A gyermekek megbüntetésére is kitér a törvénykönyv: például egy 10 éves fiú azért is megbüntethető, ha nem végzi el a kötelező imádkozásokat.

Rejtett rabszolgaság

A büntetések típusának és súlyosságának meghatározása során további tényező a nem. A törvénykönyv a női bűnelkövetőkre jellemzően szigorúbb büntetéseket ír elő. Az elemző hozzátette: a kódex nemcsak a a férfiak és nők között tesz különbséget, hanem a szabad emberek és a ghulamok, azaz a rabszolgák között is. Bár az új törvénykönyv hivatalosan nem vezeti vissza a rabszolgaságot, amit egyébként 1923-ban töröltek el Afganisztánban,

mégis megjelenik a kódexben, hogy a rabszolgák más elbírálás alá esnek az ítélethozatalok során.

Afganisztán 1954-ben csatlakozott az 1926-os, a rabszolga-kereskedelem és a rabszolgaság visszaszorításáról szóló egyezményhez. Az intézmény a talibán első, 1996 és 2001 közötti uralkodása idején azonban ismét visszatért a köztudatba, amikor főként nőket taszítottak rabszolgasorba, ám a rabszolgaság intézményesítését még nem kodifikálták.

Dócza Edith Krisztina azt mondta, a rabszolgaság korábbi eltörlése ellenére Afganisztánban továbbra is „elfogadott intézménynek számít” a rabszolgaság, ugyanakkor a gyakorlatban még nem tudni, hogy az érintett személyek pontosan miért marasztalhatók el és milyen büntetésekkel számolhatnak.

Még mindig sérülnek az emberi jogok

Amikor az amerikai hadsereg 2021-ben kivonult Afganisztánból, a tálibok viszonylag gyorsan átvették a hatalmat az országban, és megígérték, hogy felvilágosultabb, a világ különböző társadalmi modelljeihez jobban igazodó államot hoznak létre. Az elemző úgy véli, a társadalmi és az emberi jogi szempontokat figyelembe véve nem sok előrelépés volt tapasztalható azóta Afganisztánban,

a jelenlegi tálib vezetés azonban sokkal inkább gondolkodik állami struktúrákban, mint a korábbi tálib kormányok.

Természetesen még a mostani politikai berendezkedés sem hasonlítható össze az Európában ismert rendszerekkel, de azért vannak hangsúlyos változások is.

Dócza Edith Krisztina külön megemlítette, hogy a jelenlegi tálib vezetés törekszik a diplomáciai kapcsolatok erősítésére, miközben nyugati példára átvett egyes minisztériumokat, sőt új tárcákat is létrehozott. A nagyköveteiket fogadják számos országban, illetve Afganisztánba is érkeznek nagykövetek a világ különböző pontjairól. Úgy véli, a mostani tálib vezetés másabb, felvilágosultabb rendszert működtet ahhoz képest, ami 1996 és 2001 között volt tapasztalható az országban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Tánctilalom, rabszolgaság, születési előjogok – döbbenetes szabályokat vezettek be a tálibok

ítélet

igazságszolgáltatás

tánc

afganisztán

rabszolgaság

btk

tálibok

dócza edith krisztina

erkölcstelenség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tánctilalom, rabszolgaság, születési előjogok – döbbenetes szabályokat vezettek be a tálibok

Tánctilalom, rabszolgaság, születési előjogok – döbbenetes szabályokat vezettek be a tálibok
Új büntető törvénykönyv lépett érvénybe Iránban. A kódex tág nyelvezetet használ, kiszélesítve a bírák és a tisztviselők döntési jogkörét, teret biztosítva egyebek mellett az önkényes letartóztatásoknak. Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: társadalmi osztályok alapján sorolják be azt, hogy az adott bűnelkövető milyen büntetésre számíthat. Afganisztánban tilos a tánc és a táncnézés, a tálibellenes mozgalmak résztvevői pedig akár halálbüntetést is kaphatnak.
„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet

Kormányinfó: új információkat közöl szerdai ülése után a kormány csütörtökön

Egyszeri többszázezres juttatásról döntött Pintér Sándor belügyminiszter

A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter
budapest

A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter

Február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest–Belgrád vasútvonalon. Az eddigi heti 42 helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal.
VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump lépése után drámai bejelentés érkezett: orosz légitársaságok függesztik fel a járataikat a népszerű úti célra

Trump lépése után drámai bejelentés érkezett: orosz légitársaságok függesztik fel a járataikat a népszerű úti célra

Oroszország a következő napokban hazaszállítja Kubában tartózkodó turistáit, majd az üzemanyaghiány enyhüléséig felfüggeszti valamennyi kubai járatát – közölte szerdán az orosz légügyi hatóság, a Roszaviacija.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat

Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat

A 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a legjobb nyolc nemzet közé kerülésről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canada mourns with you, tearful PM Carney tells town where nine killed in shootings

Canada mourns with you, tearful PM Carney tells town where nine killed in shootings

Mark Carney says it's a "difficult day" for Tumbler Ridge in British Columbia, where two shootings happened at a secondary school and home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 17:20
Súlyos mészárlás Kanadában: egy nő az iskolai lövöldöző
2026. február 11. 16:44
Sok német nőt ér szexuális erőszak, de elhallgatják
×
×
×
×