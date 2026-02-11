Leégett kunyhó, fejlövések, „famaffia” – egyre zavarosabb a bolgár rejtély

Amikor a bolgár rendőrség február elején tűzesethez vonult ki a Bulgária nyugati részén található Petrohan-hágó közelében, a helyszín első pillantásra is nyugtalanító képet mutatott. A részben leégett hegyi kunyhó romjai között három férfi holttestét találták meg. Mindhárman fejlövést szenvedtek, az épület felső szintjén pedig elpusztult kutyák hevertek. A körülmények már ekkor is bizarrnak, hátborzongatónak tűntek, a történet azonban csak ezután vált igazán zavarba ejtővé.

A törvényszéki szakértők első megállapításai szerint a lövéseket közelről adták le, és minden arra utalt, hogy a sérülések valószínűleg önmaguknak okozták. A fegyvereken talált DNS-nyomok kizárólag az elhunytakhoz tartoztak. A hivatalos kommunikáció így finoman, de érzékelhetően az öngyilkosság irányába terelte az értelmezést.

Mielőtt azonban a közvélemény feldolgozhatta volna ezt a verziót, újabb tragédia következett. Néhány nappal később, az Okolcsica-hegy térségében egy lakókocsiban három újabb holttestet találtak, két férfiét és egy 15 éves fiúét. A nyomozók hamar jelezték, hogy a két ügy között lehetséges az összefüggés, de a részleteket ekkor még homály fedte.

A legújabb boncolási eredmények viszont már más képet vázolnak – írja az Index. Az ügyészség szerint a lakókocsiban talált három áldozat esetében valószínűleg két gyilkosság és egy öngyilkosság történt. Ez a megfogalmazás jelentős hangsúlyeltolódás, hiszen míg az első helyszínen az öngyilkossági narratíva erősödött, addig a második tragédia már gyilkossági elemeket is tartalmaz.

A bolgár sajtó azonosította az első helyszínen talált áldozatokat, akik egy természetvédelmi civil szervezet, a National Agency for Control of the Protected Areas tagjai voltak, amely az utóbbi években aktívan működött a térségben. A leégett kunyhóban Ivaylo Ivanov ügyvéd, Detcho Vassilev vállalkozó és Plamen Statev búvároktató holttestét találták meg, akik a szervezet tagjaiként állítólag illegális fakitermelés és orvvadászat ellen léptek fel, drónnal figyelték a környéket, és rendszeresen járőröztek a hegyvidéken.

A hatóságok kommunikációja ezzel szemben jóval hűvösebb és kritikusabb volt. Egyes nyilatkozatok szerint a csoport tagjai „önjelölt rangerként” viselkedtek, kvázi állami szerepkörbe helyezve magukat. A hangsúly nem a természetvédelmi tevékenységen, hanem a csoport működésének vitatható jellegén jelent meg.

Ez a kettősség gyorsan átszivárgott a médiába és a közbeszédbe.

Az áldozatok barátai és támogatói célzott kivégzésekről beszélnek,

míg a hivatalos kommunikáció óvatosan, de következetesen fenntartja az öngyilkosság lehetőségét is. A háttérben egyre gyakrabban bukkan fel az úgynevezett „famaffia” kifejezés, amely az illegális fakitermeléssel összefüggésbe hozott csoportokra utal, bár erre egyelőre nincs konkrét bizonyíték.

A második helyszínen talált áldozatok között volt Ivaylo Kalushev is, akinek személye szinte azonnal a média fókuszába került. Barlangkutató, búvár, túravezető, spirituális nézetekkel. A nyilvánosságban megjelent leírások szerint a buddhista filozófia foglalkoztatta, expedíciókat szervezett, fiatalokkal utazgatott.

Halála előtt állítólag üzenetet küldött édesanyjának, amelyben arra kérte, ne higgyen el mindent, amit hall. Az üzenet hitelességét hivatalosan nem erősítették meg, de a mondat szinte azonnal önálló életre kelt a médiában. Egy olyan ügyben, ahol a tények eleve szűkösek, minden félmondat, minden kiszivárgó részlet spekulációk kiindulópontjává válik – írja a hírportál egyebek mellett.