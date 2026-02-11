Erre nagyon rápörögtek a görög fiatalok

2025-ben az Európai Unióban a 16-24 évesek 64 százaléka használt mesterségesintelligencia-eszközöket – jelentette az Eurostat. Ezzel szemben a 16-74 éves korosztálynak a 33 százaléka használt csak ilyen eszközöket.

A fiatalok 44 százaléka használta személyes célokra az MI-t, ezzel szemben az általános populáció 25 százaléka használta csak ilyen célra ezeket az eszközöket. Mint ahogyan az várható is volt, a fiatalabb korcsoportokban nagyobb eséllyel használták az MI-t oktatási kontextusokban (39 százalékuk), szemben a 16-74 éves korosztály 9 százalékos értékével – olvasható az elemzésben.

Továbbá az eszközök munkahelyi kontextusban való használata hasonló arányú volt a két korcsoportot összehasonlítva (16 százalék vs. 15 százalék). Mint írják, ez annak is köszönhető, hogy sok fiatal még nem lépett be a munkaerőpiacra.

Hozzáteszik, hogy az uniós országokat tekintve Görögországban mérték a legnagyobb arányt, ott 2025-ben a 16-24 évesek 84 százaléka használt MI-eszközöket. Szorosan követi a ranglistában az országot Észtország, ahol 83 százalékos volt ez az érték, kicsivel lemaradva jön utánuk Csehország 79 százalékkal. A legkevésbé Romániában használták tavaly ebben a korosztályban az AI-t, az arány mindössze 44 százalék volt.