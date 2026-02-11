Olcsóbb lehet a csoki a nagy pofon után

Másnaposságra emlékeztető, bódult, fejfájós kijózanodási tüneteket produkál a kakaó árutőzsdei árfolyama, miután meredeken átfordult a korábbi euforikus állapot: a kakaó világpiaci ára egy év alatt 12–13 ezer dollárról a harmadára esett vissza – írja a G7.

A nyers kakaó ára 2024 tavaszán, majd év végén is meghaladta a tonnánkénti 12 ezer dolláros szintet, ami a kétszerese a 46 évvel korábbi rekordnak, és a két évvel korábbi ár négyszerese. A drágulást a rossz kakaótermés és az azt követő spekuláció okozta:

a világtermelés nagyjából háromnegyedét adó nyugat-afrikai régióban az öregedő ültetvények, a kedvezőtlen időjárás és az ehhez kapcsolódó növénybetegségek érdemben visszavetették a termést.

Az apadó készletszintek feljebb hajtották az árakat, a határidős piacokon zajló folyamatok pedig tovább fokozták a mozgást. A kereskedők határidős eladási pozíciói a meredek emelkedés során egyre nagyobb nem realizált veszteségeket halmoztak fel. Ez pedig pánikreakciókat váltott ki a tőzsdén.

A rekordmagas árak az elmúlt két évben a keresletet is érdemben visszavetették, csökkent az európai és az ázsiai felhasználás is. A gyártók az áremelés helyett a termékek kiszerelésének csökkentését alkalmazták, többek között így lettek népszerű csokoládék 10 százalékkal kisebbek.

Most viszont három deficites év után rendeződni látszik a kínálati oldal, mivel a 2025/26-os szezonban az afrikai kedvező időjárás miatt már többletre számít az ICCO (Nemzetközi Kakaó Szervezet), így a korábban rekord alacsony készletszintek végre újra halmozódhatnak. A kínálati oldal rendeződése a forró, spekulatív tőke kivonulását is magával hozta:

a pozíciók leépülése kétéves mélypontra lökte a kakaó világpiaci árát.

A szakértő szerint az árak stabilizálódását már a határidős görbe is jelzi, ugyanakkor a 2024 előtti évekhez képest továbbra is mintegy 1500-2000 dollárral magasabb egyensúlyi ársáv körvonalazódik, nagyjából 4200-4400 dollár között. Ez az árszint a kisebb manufaktúráknak még mindig komoly kihívást jelenthet, ám elképzelhető, hogy a nehezebb időszak már mögöttük van: az elmúlt egy hónapban ugyanis a határidős görbe különböző lejáratain 1700-2000 dolláros áresés következett be.