Mégsem halt meg az ukrán katona, az állam visszakéri a pénzt a családtól

Az ukrán állam 15 millió hrivnya (110 millió forint) visszafizetését követeli az orosz hadifogságból februárban hazatért Nazar Daleckij családjától, akit az ukrán parancsnokság csaknem három évvel ezelőtt halottnak nyilvánított, és emiatt a hatóságok a családjának a törvény szerint pénzsegélyt utaltak – közölte kedden Tarasz Podvornij, az ukrán ombudsman Lviv megyei képviselője.

„Jogi szempontból a családnak vissza kell fizetnie azt az összeget, amelyet az állam egyszeri pénzügyi segélyként fizetett ki nekik a katona halála miatt. Ezt a jogi precedenst felül kell vizsgálni. Meg fogják keresni a felelősöket, hogy ki és hogyan hibázott, mert tudjuk, hogy a DNS-vizsgálat rendkívül pontos” – mondta Podvornij, akit a zaxid.net hírportál idézett.

Korábban az orosz biztonsági szervek a TASZSZ orosz hírügynökségnek arról számoltak be, hogy Daleckijt Ukrajnában DNS-vizsgálat alapján halottnak nyilvánították, és még 2023 májusában eltemették. A férfi azonban február 5-én fogolycsere keretében épen és egészségesen hazatérhetett családjához.