Kényes frissítések érkeztek a Windowshoz

A Windows 11-et, valamint a hosszabbított támogatással rendelkező Windows 10-et futtató eszközök a frissítőcsomaggal öt „kritikus” besorolású biztonsági réssel szemben is védettek lesznek – írja a hvg.hu a Bleeping Computer alapján.

Van a pakkban egy másik fontos dolog is: egy frissített tanúsítvány a Windows biztonságos rendszerindítás (Secure Boot) komponenséhez. Ez a 2011-ben kiadott, idén júniusban lejáró tanúsítványt váltja le, és ennek hiányában problémák lehetnek a számítógép indításakor.

Szerencsére júniusig még sok frissítőcsomag fog érkezni, így szinte garantált, hogy mindenki megkapja addig az új tanúsítványokat.

A frissítéseket a Gépház – Windows Update menüpontjában lehet letölteni és telepíteni. Utóbbihoz szükséges a számítógép újraindítása is.