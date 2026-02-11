Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Politico publikálta az öt pontból álló Zelenszkij-tervet, amelyet annak érdekében hajtanának végre, hogy elősegítsék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást. Az EU részleges tagságot fontolgat Ukrajnának, hogy mielőbb részt vehessen az uniós döntéshozatalban, miközben reformokat hajt végre a teljes jogú tagsághoz. A terv több pontja is foglalkozik egy magyar kormányváltás gondolatával, remélve, hogy ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kerülne a miniszterelnöki székbe akkor minden akadály elhárulna az ukrán EU-csatlakozás előtt.

Szerda reggel Orbán Viktor a közösségi-oldalán reagált a Politico cikkére: „Eldöntötték, Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az Unióba. Az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás.Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás!”

A miniszterelnök politikai igazgatója kedden hasonlóan fogalmazott, miszerint „megszületett a döntés Ukrajna csatlakozásáról Magyarország feje fölött – most már csak az a kérdés, hogy hagyjuk-e, hogy végrehajtsák és a magyarok elszenvedjék a következményeit”. Erről bővebben itt írtunk.