ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.77
usd:
317.05
bux:
0
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának elõestéjén.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak

Infostart

A magyar miniszterelnök élesen reagált a Politico által ismertetett, öt pontból álló Zelenszkij-tervre. Megfogalmazása szerint az elképzelés „nyílt hadüzenet Magyarországnak”.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Politico publikálta az öt pontból álló Zelenszkij-tervet, amelyet annak érdekében hajtanának végre, hogy elősegítsék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást. Az EU részleges tagságot fontolgat Ukrajnának, hogy mielőbb részt vehessen az uniós döntéshozatalban, miközben reformokat hajt végre a teljes jogú tagsághoz. A terv több pontja is foglalkozik egy magyar kormányváltás gondolatával, remélve, hogy ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kerülne a miniszterelnöki székbe akkor minden akadály elhárulna az ukrán EU-csatlakozás előtt.

Szerda reggel Orbán Viktor a közösségi-oldalán reagált a Politico cikkére: „Eldöntötték, Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az Unióba. Az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás.Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás!”

A miniszterelnök politikai igazgatója kedden hasonlóan fogalmazott, miszerint „megszületett a döntés Ukrajna csatlakozásáról Magyarország feje fölött – most már csak az a kérdés, hogy hagyjuk-e, hogy végrehajtsák és a magyarok elszenvedjék a következményeit”. Erről bővebben itt írtunk.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak

ukrajna

orbán viktor

uniós tagság

politico

volodimir zelenszkij

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A világ háborúi csúcsra járatták az amerikai hadiipart

A világ háborúi csúcsra járatták az amerikai hadiipart

A világ fegyverpiacát továbbra is amerikai cégek uralják, amelyek az elmúlt években kiéleződő nemzetközi konfliktusok hatására tovább növelték értékesítésüket. A globális hadiipari helyzetről az InfoRádió Nagy Dávidot, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezte.
Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Az új japán kormány megalakulásával feszültebb lesz a szigetország és Kína viszonya, de a közvetlen katonai konfliktust mindkét fél szeretné elkerülni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
 

Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brüsszel szép csöndben kerítést épít a beáramló befolyás ellen

Brüsszel szép csöndben kerítést épít a beáramló befolyás ellen

Az Európai Bizottság az alapvető költségvetési szabályok átalakításával szorítaná ki a kínai cégeket az uniós közbeszerzésekből, mind az EU-n belül, mind a harmadik országokban megvalósuló projektek esetében. Ugyan a geopolitikai feszültségek az USA-val szemben is fennállnak, a már helyben lévő szabályozások miatt is könnyebb lesz első körben a kínai szereplőket megcélozni. A Politicónak nyilatkozó bizottsági tisztviselők szerint már márciusban jöhetnek az új biztonsági feltételek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a pillanat, amire mindenki várt: mit lép most az MNB?

Itt a pillanat, amire mindenki várt: mit lép most az MNB?

A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and 25 injured in shootings at school and home in Canada

Nine killed and 25 injured in shootings at school and home in Canada

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia, police say, as Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 08:08
Átszabott klímacél: 2040-re drasztikus vágás jön
2026. február 11. 07:57
Sztrájk miatt egynapos káosz fenyeget a légi közlekedésben
×
×
×
×