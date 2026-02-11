A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, miután fogadta kínai kollégáját, Vang Jit, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amelyben Kínának rendkívül fontos szerepe van, és ez felértékeli a két ország közötti átfogó, minden körülményre kiterjedő stratégiai partnerséget.

„Magyarország nagyon sokat profitált a Kínával való együttműködéséből. 2025 sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Ezek a beruházások rendre hozzájárultak, hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizálásához és megerősödéséhez egy olyan időszakban, amikor a világ válságról válságra bukdácsol” – emelte ki.

„A tavalyi évben újra Magyarország volt a kínai vállalatok első számú beruházási célpontja. Jó hír, hogy az idei esztendőben a BYD és a CATL is elkezdi a termelést, s ezzel hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország az új elektromos autóipar európai éllovasa legyen” – folytatta.

Majd rámutatott, hogy Kína a közép-európai regionális összeköttetések fejlesztésekhez is hozzájárul, amit jól mutat, hogy február 27-én megindul a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, majd március 14-től a személyszállítás is. Ennek kapcsán emlékeztetett rá, hogy a magyar és a szerb főváros között kétóránként fognak közlekedni a gyorsvonatok, 160 kilométeres óránkénti sebességgel, napi kétszer összekötve Belgrádot Budapesten keresztül Béccsel is.

Illetve aláhúzta, hogy megállapodást kötöttek arról is, hogy

az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal: 35 személyszállító és 42 cargo járat.

Szijjártó Péter közleményt adott ki a kínai külügyminiszterrel való találkozója előtt, és ebben a barátjának nevezte Vang Jit, megjegyezve, ez már a 24. alkalom, hogy személyesen találkoznak az elmúlt 11 és fél esztendő során; ez a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása.

Hozzátette, Magyarország tehát az első európai ország, amelyet Vang Ji a 2026-os esztendőben meglátogat, s ez világosan mutatja azt a jelentőséget, amit Kína tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének.

Amikor legutóbb itt járt a kínai elnök, akkor egy minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötöttek, és ebből Magyarország, illetve a magyar gazdaság, továbbá a magyar családok is sokat profitáltak – írta.

Kiemelte, hogy most ennek a minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségnek az eredményeit tekintik át.

Szijjártó Péter szerint az már látszik a statisztikákból, hogy

2025-ben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra, és tavaly is Magyarország volt a kínai beruházások első számú európai célpontja.

Hangsúlyozta, hogy a kínai vállalatok ultramodern technológiát hoznak Magyarországra, biztos megélhetést garantálnak, és a legmodernebb munkahelyeket hozzák létre, ezért Magyarország érdeke az, hogy a magyar–kínai gazdasági, kereskedelmi együttműködést tovább fejlesszék.

Miközben a világ válságról, válságra bukdácsol a magyar–kínai gazdasági együttműködés segít abban, hogy a magyar gazdaságot meg tudják erősíteni – fűzte hozzá.

„Fontos, hogy a kínaiak is a béketábort erősítik, a kínaiakkal együtt vagyunk tagjai a Béke Barátai csoportnak. Nagyra becsüljük Kína békeerőfeszítéseit, és közösen küzdünk azért, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában végre béke legyen” – fogalmazott Szijjártó Péter.