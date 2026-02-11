ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.18
usd:
317.56
bux:
130328.22
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nutria, vagy más néven hódpatkány a vízben.
Nyitókép: Unsplash

Százával lövik ki a kártékony óriásrágcsálókat a Fertő környékén

Infostart

Az elmúlt évben száznál is több invazív nutriát gyérítettek a Fertő–Hanság Nemzeti Park védett vizes élőhelyein a park közlése szerint. A nagy testű rágcsálók komoly természetvédelmi és infrastruktúra-biztonsági kockázatot jelentenek.

A nutriák elsősorban vízparti üregeik miatt veszélyeztetik az utak és töltések stabilitását, emellett jelentős mennyiségű vízinövényzetet fogyasztanak el, ami hosszú távon csökkenti a vizes élőhelyek biológiai sokféleségét – írja a Pénzcentrum.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park szerint az is problémát jelent, hogy

a rágcsálók madárfészkeket taposnak szét, illetve betegségeket terjeszthetnek, ami különösen érzékeny kérdés a védett és fokozottan védett területeken.

A nemzeti park közölte, saját területén, a Fertő mentén vadgazdálkodási eljárásokkal távolították el az állatokat a vizes élőhely-rekonstrukciós területekről. A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be. A Hanság térségében a nemzeti park több vadászatra jogosulttal együttműködve vett részt a gyérítésben.

Az EU az inváziós idegenhonos fajok közé sorolja, éppen ezért jogszabályi szinten is kezelendő probléma a jelenléte.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park most arra hívja fel a környékbeli vadászatra jogosultak figyelmét, hogy a téli, fagyos, táplálékszegény időszak különösen alkalmas az állomány csökkentésére.

A park kéri, hogy ha lehetséges, akkor az elejtésekről időponttal és koordinátákkal ellátott adatokat küldjenek el számukra vagy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Természetvédelmi Hatóságnak. A közlés szerint az inváziós fajok visszaszorítása nemcsak természetvédelmi, hanem közérdek is.

Kezdőlap    Belföld    Százával lövik ki a kártékony óriásrágcsálókat a Fertő környékén

kártevő

kilövés

gyérítés

fertő-hanság nemzeti park

rágcsáló

invazív faj

nutria

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év
Az új japán kormány megalakulásával feszültebb lesz a szigetország és Kína viszonya, de a közvetlen katonai konfliktust mindkét fél szeretné elkerülni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
 

Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt veszegy müncheni konferencián – február közepén Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügy szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet egyebek mellett a békéről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerségről. Magyarics Tamás (ELTE) emeritus professzor szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen most és épp ide utazik.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sötét jövőre számítanak a magyar dolgozók - Alig nőnek idén a bérek?

Sötét jövőre számítanak a magyar dolgozók - Alig nőnek idén a bérek?

Mélyül a pesszimizmus a magyar munkaerőpiacon: a munkavállalók közel háromnegyede borúlátó a következő 2–5 év gazdasági és foglalkoztatási kilátásait illetően, miközben a munkáltatók körében is romlott a hangulat. A béremelések üteme érezhetően lassul, miközben a magas megélhetési költségek miatt a munkavállalóknak egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük – derül ki a Hays Hungary friss Salary Guide 2026 kiadványából, amelyet a Portfolio ismertet elsőként. A legtöbb cég idén 2,5 és 10% között tervezi növelni a béreket, de vannak olyanok is, akik egyáltalán nem emelnek. A felmérésből kiderült az is, hogy a munkavállalók szerint leggyakrabban semmilyen módon nincsenek kompenzálva, ha a munkaidőn túl is dolgoznak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét - könnyű hibázni

Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét - könnyű hibázni

A középiskola-választás komoly szorongást okozhat a gyerekeknek és a szülőknek is - pszichológussal jártuk körbe a témát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and 25 injured in shootings at Canadian school and home

Nine killed and 25 injured in shootings at Canadian school and home

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia, police say, as Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 05:36
Töltőket vizsgál az NKFH, korábban tízből kilenc nem felelt meg
2026. február 11. 05:12
Minden baleset fölösleges, de ez aztán nagyon értelmetlen volt
×
×
×
×