Százával lövik ki a kártékony óriásrágcsálókat a Fertő környékén

A nutriák elsősorban vízparti üregeik miatt veszélyeztetik az utak és töltések stabilitását, emellett jelentős mennyiségű vízinövényzetet fogyasztanak el, ami hosszú távon csökkenti a vizes élőhelyek biológiai sokféleségét – írja a Pénzcentrum.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park szerint az is problémát jelent, hogy

a rágcsálók madárfészkeket taposnak szét, illetve betegségeket terjeszthetnek, ami különösen érzékeny kérdés a védett és fokozottan védett területeken.

A nemzeti park közölte, saját területén, a Fertő mentén vadgazdálkodási eljárásokkal távolították el az állatokat a vizes élőhely-rekonstrukciós területekről. A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be. A Hanság térségében a nemzeti park több vadászatra jogosulttal együttműködve vett részt a gyérítésben.

Az EU az inváziós idegenhonos fajok közé sorolja, éppen ezért jogszabályi szinten is kezelendő probléma a jelenléte.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park most arra hívja fel a környékbeli vadászatra jogosultak figyelmét, hogy a téli, fagyos, táplálékszegény időszak különösen alkalmas az állomány csökkentésére.

A park kéri, hogy ha lehetséges, akkor az elejtésekről időponttal és koordinátákkal ellátott adatokat küldjenek el számukra vagy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Természetvédelmi Hatóságnak. A közlés szerint az inváziós fajok visszaszorítása nemcsak természetvédelmi, hanem közérdek is.