Nyitókép: Pexels

Apa-fiú páros próbálta megölni haragosait, egyikük a házat is rájuk gyújtotta

Infostart

A rossz viszony odáig fajult, hogy több alkalommal bántalmazás és egyszer gázolás is történt, míg végül a fiú gyújtogatni kezdett. 3-11 év börtön is várhat rájuk.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség minősített emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy apa és fia ellen. Az apa megpróbálta a sértetteket elgázolni, a fia pedig egy este a családra gyújtotta a házat – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a vádlottak régóta haragos viszonyban voltak a sértettekkel, akik élettársak. Valamennyien Hajdúböszörmény egyik utcájában laktak. A fiatalabb vádlott 2023. június 6-án, délután, az utcán vitatkozott a férfival, majd egy lécdarabbal rontott rá, megütötte a kezét.

A fiatalabb vádlott este már ittas volt, amikor észrevette, hogy haragosaik hazafelé tartanak, ezért egy bottal feléjük indult, és megöléssel fenyegette őket. Ekkor az apa közeledett arra, a járművet feléjük kormányozta, és nekihajtott az úttest szélén gyalogoló férfinak, majd elsodorta a nőt is, akik a földre estek. A vádlottak rátámadtak a földön fekvő férfira, megrúgták ököllel és bottal ütötték. A vádlottak 8 napon túl gyógyuló sérülést akartak okozni.

A fiatalabb férfi 2023. július 10-én, 22 órakor, ittasan megjelent a sértettek házánál. A vádlott tudta, hogy a sértettek és egyik kiskorú gyermekük az utcafronti ablakos szobában alszanak. A férfi a vékony függönyös nyitott ablakhoz ment és benzint locsolt az ablakpárkányra, majd gyufával meggyújtotta. A tűz a függönyön keresztül befelé terjedt, amelyet a sértettek hamar észrevettek és valamennyien kiszaladtak a házból, majd értesítették a rendőrséget.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló fiatalabb vádlottat minősített emberölés bűntettének kísérletével és más bűncselekményekkel vádolja. A főügyészség az idősebb vádlott ellen közúti veszélyeztetés és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken.

A vádirat mértékes indítványként azt tartalmazza, hogy ha a vádlottak beismerik a bűncselekmények elkövetését és lemondanak a tárgyalás jogáról, a fiatalabb vádlottat a törvényszék 11 év fegyházbüntetésre ítélje és 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, míg az idősebb vádlottat 3 év börtönbüntetésre és 5 év közúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélje, továbbá 3 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

2026. február 11. 17:08
Hónapokig nem nyithat ki egy szórakozóhely egy elkapott díler miatt
2026. február 11. 12:13
Hetedszer is „nem” Magda Marinko szabadulására
