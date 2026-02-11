Vonatgázolás történt Nyírtelek és Görögszállás között

Elgázolt egy embert a vonat Nyírtelek és Görögszállás között. A szerelvényen tizenöten utaztak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók segítettek a vonat utasainak biztonságosan átszállni a mentesítő járatra – írja közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Mávinform közölte, a Görögszállásról 7 órakor Tiszalökre és a Tiszalökről 7:30-kor Nyíregyházára induló személyvonat (36427, 36422) nem közlekedik, az utasok az egy órával későbbi vonattal tudtak továbbutazni – írja az Index.

A baleseti helyszínelés miatt Nyíregyháza és Görögszállás között pótlóbuszok szállítják az utasokat.