ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.76
usd:
317.73
bux:
129235.64
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vasúti sínek.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Vonatgázolás történt Nyírtelek és Görögszállás között

Infostart

Amíg zajlik a baleseti helyszínelés, Görögszállás és Nyíregyháza között pótlóbusz szállítja az utasokat.

Elgázolt egy embert a vonat Nyírtelek és Görögszállás között. A szerelvényen tizenöten utaztak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók segítettek a vonat utasainak biztonságosan átszállni a mentesítő járatra – írja közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Mávinform közölte, a Görögszállásról 7 órakor Tiszalökre és a Tiszalökről 7:30-kor Nyíregyházára induló személyvonat (36427, 36422) nem közlekedik, az utasok az egy órával későbbi vonattal tudtak továbbutazni – írja az Index.

A baleseti helyszínelés miatt Nyíregyháza és Görögszállás között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Kezdőlap    Belföld    Vonatgázolás történt Nyírtelek és Görögszállás között

katasztrófavédelem

vonat

halálos baleset

helyszínelés

gázolás

nyírtelek

görögszállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Össztűz” – Robert Fico nem akármivel fenyegeti Brüsszelt

„Össztűz” – Robert Fico nem akármivel fenyegeti Brüsszelt

Az elektromos energia árának csökkentését tartja az egyik legfontosabb európai uniós feladatnak Ausztria, Szlovákia és Csehország miniszterelnöke. A három ország kormányfője a slavkovi formátum találkozóján közös nyilatkozatot fogadott el, amelyben rögzítették álláspontjukat a csütörtöki, február 12-i rendkívüli uniós csúcs előtt.
VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új vezető érkezik a magyarországi Suzuki élére

Új vezető érkezik a magyarországi Suzuki élére

Márciustól vezetőváltás lesz a Magyar Suzuki Zrt. élén: a vezérigazgatói posztot Fumito Szakai veszi át Maszato Acumitól, aki öt éven át irányította az esztergomi autógyárat. Az új vezető régóta dolgozik a japán konszernnél, elődje pedig távozásakor a vállalat stabil működését és az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeit emelte ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva leépítés jön a Heinekennél: ezrek munkája kerülhet veszélybe

Durva leépítés jön a Heinekennél: ezrek munkája kerülhet veszélybe

A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben munkahelyek megszüntetését tervezi.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia. Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 11:40
Autómentőre váró embereket ütöttek el
2026. február 11. 10:02
Kiskorú terjesztett pornográf felvételt kislányokról, egy netes csoportba kerültek fel a képsorok
×
×
×
×