Nem vette észre, hogy eltört a csigolyája

A krossz számban érdekelt 35 éves sportoló a hétfői tréninget követően fájdalmat érzett, de csak másnap kért kezelést. Miután a röntgenfelvételek töréseket mutattak ki, helikopterrel vitték kórházba további kezelésre.

Boltonnak az olaszországi a negyedik olimpiája, melyen csütörtökön mutatkozott volna be. Korábban a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es téli játékokon is részt vett. Utóbbin, Pekingben a 13. helyen végzett. Eddigi legjobbja az a világbajnoki ezüstérem, amelyet 2025-ben, a krossz vegyes csapat számában szerzett.