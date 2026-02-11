ARÉNA - PODCASTOK
SOCHI, RUSSIA - FEBRUARY 15: Cameron Bolton of Australia looks on during a Mens Snowboard Cross practice during day eight of the Sochi 2014 Winter Olympics at Rosa Khutor Extreme Park on February 15, 2014 in Sochi, Russia. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)
Nyitókép: Cameron Spencer

Nem vette észre, hogy eltört a csigolyája

Infostart / MTI

Cam Bolton ausztrál hodeszkázót nyakcsigolya-töréssel szállították kórházba, miután edzésén bukott a Livigno Snow Parkban – jelentette az ESPN tv-csatorna.

A krossz számban érdekelt 35 éves sportoló a hétfői tréninget követően fájdalmat érzett, de csak másnap kért kezelést. Miután a röntgenfelvételek töréseket mutattak ki, helikopterrel vitték kórházba további kezelésre.

Boltonnak az olaszországi a negyedik olimpiája, melyen csütörtökön mutatkozott volna be. Korábban a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es téli játékokon is részt vett. Utóbbin, Pekingben a 13. helyen végzett. Eddigi legjobbja az a világbajnoki ezüstérem, amelyet 2025-ben, a krossz vegyes csapat számában szerzett.

