A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

Az elmúlt napokban a tó déli partján a parti sáv melletti jég tovább hízott, erősödött, elérte a 12-15 centiméteres vastagságot. A tó északi partján a víz később kezdett befagyni, ott jellemzően 8-12 centiméter közötti a jégvastagság, így ott még nem mindenhol kellően szilárd a jégréteg – int óva a rendőrség.

A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

Jelenleg a Balaton jege a déli parton már kellően vastag és megfelelő a biztonságos a jégen tartózkodáshoz az alábbi szabályok betartásával:

csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken ajánlott tartózkodni a jégen a beszakadási veszély csökkentése miatt,

csak nappal és jó látási viszonyok között lépjenek a part menti jégre,

lehetőség szerint egyedül ne, csak társakkal együtt menjen jégre,

járművekkel ne menjenek rá a jégre, és

rendelkezzenek feltöltött mobiltelefonnal, ha baj esetén segítséget kellene kérni.

A Balaton-parttól távol eső nyílt jégfelületére menni továbbra is veszélyes, egyrészt a megbízhatatlan és előre láthatatlan jégvastagságok és jégminőség miatt, másrészt a nyílt vízű tó alapvető természetéhez tartozó rianások, repedések, kisebb hőforrások okozta természetes elvékonyulások miatt.

A következő napokban a térség még hidegebb időjárása miatt várható, hogy a jégréteg tovább hízik, erősödik, vastagodik. Azokon a helyszíneken, ahol kollektív, vagy szervezett jégen tartózkodást terveznek, ott az önkormányzatoknak, egyesületeknek vagy rendezvényszervezőknek a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyedi jégvizsgálatokkal és mérésekkel segít.

Baleset esetén fontos tanács, hogy a jeges vízből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött, meleg helyre, szabadítsuk meg a jeges ruházatától, majd fokozatosan próbáljuk felmelegíteni a testét. Az ilyen személyt minden esetben orvosi ellátásban kell részesíteni – olvasható a police.hu-n.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet:

Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,

járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,

kikötők és veszteglőhelyek területén!

A jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a rendőrök a jégen tartózkodás szabályait fokozottan ellenőrzik.

A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 6500-65 000 forintig terjedő (ismételt elkövetés esetben 90 000 forintig) helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást indíthat, melyben akár 200 000 forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak.

Ha bármilyen jéggel kapcsolatos veszélyhelyzetet észlelnek (beszakadás, süllyedés), bajba kerülnek, tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón, vagy a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán – kérik a hatóságok.