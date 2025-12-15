ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
MCC rövidítést megformázó diákok
Nyitókép: Facebook/MCC Szolnok

Átadták az MCC megújult szolnoki képzési központját, és további nagy beruházások is zajlanak

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Mathias Corvinus Collegium tíz éve kezdte meg tehetséggondozó tevékenységét Szolnokon, ahol már mintegy 200 diák tanul. Mostantól a legmodernebb körülmények között zajlik az oktatás. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója az InfoRádióban elmondta: valamennyi központjuk nyitott kulturális tér, ahová minden érdeklődőt várnak korsztálytól függetlenül. Arról is beszélt, hol várhatók még hasonló beruházások a közeljövőben.

Szolnokon átadták a Mathias Corvinus Collegium (MCC) felújított központját. A Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye 2015 szeptemberében indította el képzési tevékenységét a Tisza-parti városban. Kezdetben egy kisebb központban folyt az oktatás, majd egyre többen jelentkeztek a Fiatal Tehetség Programba (FIT, 10–14 éves korosztály) és a Középiskolás Programba (14–18 éves korosztály) is, így jelenleg mintegy 200 diák tanul Szolnokon.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója az InfoRádióban azt mondta, ahogy évről évre bővültek az évfolyamok, újabb és újabb központokat kellett igénybe venniük, mostanra pedig elérték a végleges üzemméretet, így a szolnoki Magyar utcában átadhatták az új épületegyüttest, ahol a legmodernebb körülmények között és a legkorszerűbb eszközökkel folytatódhat a tanítás.

A FIT Program az általános iskolák felső tagozatos tanulóinak nyújt kiegészítő foglalkozásokat. Az MCC főigazgatója közölte: azok a diákok jelentkeznek ebbe a programba, akik úgy érzik, az átlagosnál több tudással rendelkeznek, még többet szeretnének tanulni a tanórákon túl, többet szeretnének teljesíteni. Szalai Zoltán szerint közben a diákok egy nagyon jó közösség tagjaivá válnak,

rengetegféle hasznos szabadidős és szakmai programon, nyári táborokban vehetnek részt, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tudásuk gyarapodjon és új képességeket sajátítsanak el.

Kiemelte, hogy a programokhoz nemcsak szolnoki diákok csatlakoznak, hanem a környező településekről is jelentkeznek szép számmal, így például Rákóczifalváról, Szajolról, Besenyszögről, Tiszaföldvárról, Ceglédről vagy Jászberényből is. A Középiskolás Program pedig 14–18 éves fiataloknak indult, akik a középiskolai tanulmányaik mellett a korosztályuknak megfelelő, plusz képzéseken vehetnek részt.

Szalai Zoltán hangsúlyozta: az MCC képzési központjai szerte az országban és a határokon túl is nyitott közösségi terek. Ennek megfelelve a megújult szolnoki központ nemcsak az MCC tanáraié és diákjaié, hanem az egész városból és környékéről várják az érdeklődőket a különböző eseményekre. Egyrészt számítanak a szülők jelenlétére, akiknek a FIT Program szervezői elindították ingyenes programsorozatukat, a Szülők Akadémiáját, másrészt a pedagógusokkal is nagyon élénk, jó kapcsolatokat ápolnak, egyebek mellett előadásokat szerveznek nekik.

A szolnoki Szülők Akadémiáján korábban járt már többek között Kádár Annamária, Tari Annamária, Faragó Tamás, Bagdy Emőke és Győrfi Pál is.

Hetente tartanak nyitott előadásokat is, amelyeken különböző témákat tárgyalnak ki a tudományoktól kezdve a közéleti aktualitásokon át egészen a kultúráig. Az MCC szolnoki központjában is várja az érdeklődőket több korosztályban, és Szalai Zoltán ígérete szerint valamennyien találhatnak az ízlésüknek, érdeklődési körüknek megfelelő programot vagy előadást, amelyek többsége interaktív, vagyis inspiratív, sokféle témát érintő beszélgetésekbe lehet bekapcsolódni.

A szolnoki központ felújítása mellett az MCC az ország más részein is végez hasonló beruházást. Szalai Zoltán külön megemlített két nagy felújítást. Az egyik az egykori Korona/Avas Szálló épülete Miskolcon, a másik pedig Pécsen az egykori Nemzeti Casino épülete, ami évtizedeken keresztül elhanyagolt állapotban volt. Mindkét helyszínen új képzési központja és diákszállása lesz az MCC-nek, és a különböző programok nyitottak lesznek az ott élők számára.

Ezek a beruházások a korábbi építkezések folytatásai, hiszen az MCC Szegeden, Szekszárdon, Székesfehérváron, Nyíregyházán és Békéscsabán is felújított épületeket, illetve átadott központokat, hogy tehetséggondozási programjai minél több gyermekhez eljuthassanak országszerte.

A legtöbb esetben olyan régi, elhanyagolt épületeknek varázsoltak új külsőt, amelyek már inkább problémákat okoztak a városoknak, településeknek.

Ezen beruházásoknak köszönhetően a programokhoz csatlakozó diákok gyönyörű, felújított épületekben, méltó körülmények között gyarapíthatják tudásukat.

„Egyre több fiatal, szülő és tanár tűnik fel ezeken a helyeken. Reméljük, hogy minden városi polgár előbb-utóbb megfordul olyan rendezvényeken, amelyeket az MCC-központokban tartunk” – zárta gondolatait Szalai Zoltán.

