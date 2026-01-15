Orbán Viktor meglepetésvendég volt

„Meglepetésvendég voltam” – írta az alábbi videóhoz kommentálva Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután személyesen adta át az egymilliomodik gondosórát – „Ildikó néninek”. A miniszterelnök egy másik posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet az eszköz vészhelyzetben.

A Gondosóra program Magyarország kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett, magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy a felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket nem csak vészhelyzet esetén.