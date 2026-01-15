ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 15. csütörtök
traffic jams in the city, road, rush hour közlekedés, forgalom, autó, autók, torlódás, dugó
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

M1 = 13, ennyi kilométeren van torlódás az autópályán

Infostart

Nagy a torlódás az M1-es autópályán, baleset az M0-son, a budapesti bevezetőkön is egyre többen haladnak. Ez a csütörtök reggeli helyzet az utakon.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Szárligettől Bicskéig, a 42-es és a 35-ös km között szakaszosan torlódik a kocsisor – írja az Útinform.

Az M0-s autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalán, Csömörnél baleset történt. A 62-es km-nél csak a külső sáv járható, közel 2 km-es a torlódás.

Erősödik a reggeli forgalom a főváros környéki utakon, sokan haladnak

- az M3-as autópálya bevezető szakaszán,

- a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,

- illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

