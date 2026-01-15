ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 15. csütörtök
Megmérik a Balaton jegének vastagságát Alsóörsön, 2026. január 12-én.
Nyitókép: Facebook/Alsóörsért közösen

Ezt tegye, ha azt látja, hogy valaki alatt beszakadt egy befagyott tó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Mit tegyünk, ha meglátunk valakit egy befagyott tó jegén, vagy éppen szemtanúi vagyunk annak, hogy valaki alatt beszakadt a jég? A vasi katasztrófavédők elmondták.

Ha tartós a hideg és befagynak a természetes vizek, akkor sem szabad akárhol jégre menni. A természetes vizekben a jég alatt lehetnek meleg források, vagy a víz alatt olyan bomlási, rothadási folyamatok mehetnek végbe, amelyek hőt termelnek, emiatt a jég üreges lehet, vagy eltérő lehet a vastagsága akár egyetlen négyzetméteren belül is.

Mit tegyünk, ha meglátunk valakit egy befagyott tó jegén, vagy éppen szemtanúi vagyunk annak, hogy valaki alatt beszakadt a jég? A vasi katasztrófavédőket kérdezték.

Az igazgatóság tanácsai a jégen tartózkodás szabályaival kapcsolatban a következők:

Magyarországon minden vízfelületnek van egy kezelője: ez lehet az önkormányzat, vagy egy horgásztársaság. Ezek feladata, hogy megmérjék a jég vastagságát és megfelelő vastagság esetén kijelöljék a sportolásra alkalmas jégfelületet.

Csak a 12 centiméternél vastagabb jég ad kellő biztonságot a befagyott vízfelületen tartózkodásra. A jég akkor éri el ezt a vastagságot, ha több napon keresztül –10 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet.

Ha nincs ilyen hideg, és mindenáron korcsolyázni szeretnénk, inkább keressünk fel egy mesterséges korcsolyapályát.

Amennyiben elég vastagra hízott a jég, azon a kijelölt rész áll a korcsolyázók rendelkezésére. Kijelölt helyen is körültekintőnek kell lennünk. Soha ne menjünk egyedül a tóra korcsolyázni. Könnyebb egymásra figyelni, ha többen vagyunk. Hasznos, ha a társaság több tagjánál is van feltöltött mobiltelefon, amin baj esetén segítséget tudunk hívni a 112-es segélyhívó számon.

Ugyan az okostelefonokról tárcsázott segélyhívás alapján beazonosítható, honnan is hívtuk a 112-t, nem árt, ha el tudjuk mondani, hova érkezzenek a tűzoltók és a mentők. Tájékozódjunk, hogy hol is vagyunk, hol megyünk a jégre.

Ha ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jégre, és próbáljunk meg a part felé hason csúszva eljutni. Minél nagyobb testfelülettel legyünk a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad alattunk.

Amikor pedig már megtörtént a baj:

Ha a jég beszakadt alattunk, próbáljuk megőrizni a hidegvérünket, és ne kapálózzunk, mert újra és újra be fog szakadni ott, ahol megpróbálunk kimászni a vízből. Ehelyett nyugodt mozdulatokkal – a mellúszáshoz hasonlóan – próbáljunk hassal felfeküdni a vízre, és igyekezzünk ráúszni a part felőli jégre. Ha van nálunk lakáskulcs vagy golyóstoll, ezeket karomként használva rá tudjuk húzni magunkat a jégre.

Ne kezdjünk meggondolatlanul, hanyatt-homlok segíteni, hiszen amellett, hogy a saját életünket kockáztatjuk, további beszakadásokat is előidézhetünk. Ha van a közelben létra, kötél, hosszú, erős ág vagy nagyobb deszka, ezekkel megpróbálhatjuk kihúzni a bajba jutott embert, de akár összecsomózott ruhákkal is segíthetünk.

Ha a környezetünkben valaki jeges vízbe esik, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. A tűzoltók segítenek a fagyos vízből kihúzni a szerencsétlenül járt embert, a mentők pedig ellátják.

Ha a tűzoltók kiérkezése előtt sikerül kihúznunk azt, aki bajba került, azonnal vigyük fűtött helyre, és a vizes ruháit levéve öltöztessük meleg ruhába. Fokozatosan kell felmelegíteni a kihűlt testet, tehát tilos a forró zuhany vagy fürdő. Langyos vízzel kezdjük, aztán fokozatosan emeljük a hőmérsékletét.

Ha a sérült eszméleténél van, ihat egy-két korty meleg alkoholmentes italt, illetve javasolt egy kis szőlőcukor fogyasztása is, amennyiben viszont eszméletlen, akkor tegyük szabaddá a légutakat, takarjuk be, és kövessük a mentőszolgálat diszpécserének utasításait.

Ha kutyánkkal egy befagyott víz közelében sétálunk, soha ne engedjük őket a veszélyes felületre. Ilyenkor biztonságosabb, ha a kutyát pórázon tartva sétálunk a szabadban.

jég

katasztrófavédelem

fagy

hideg

