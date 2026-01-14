ARÉNA - PODCASTOK
Kutyasétáltatás télen, a kutya jeges vízben tartózkodik.
Nyitókép: Pixabay

Jeges vízből mentették ki, csak egy kis sétára indult – videó

Infostart

A Ráckevei Duna soroksári szakaszán beszakadt a jég egy kutya alatt.

A bajbajutott négylábú ijedten kapaszkodott a vékony jég szélébe – szerencsére a huszonegyedik kerületi hivatásos tűzoltók nagyon gyorsan a segítségére siettek.

A jeges víz hideg és veszélyes volt… a mentést csak búvártechnikával lehetett megoldani, így az akcióba a főváros búvárszolgálata is bekapcsolódott – olvasható a Katasztrófavédelem közösségi oldalán.

A búvárok kiérkezéséig a tűzoltók és a kutya gazdája folyamatosan nyugtatták a kutyust, amely a mellső lábaival próbálta magát fenntartani a vékony jégen.

A tűzoltók kötélbiztosítás mellett, egy speciális felfújható mentőszigettel közelítették meg az állatot, majd sikeresen partra segítették az átfagyott, remegő ebet.

Miután a tűzoltók a járműben átmelegítették, a gazdája azonnal állatorvoshoz vitte.

Jeges vízből mentették ki, csak egy kis sétára indult – videó

