Tilosban jártak és még hergelték is a rendőröket – videó

A Pest vármegyei rendőrség közzétett egy videót, amely azt mutatja, miként próbálják a szabályellenes korisokat leterelni egy befagyott bányatóról.

A bátor korcsolyázók visszaszólnak a rendőröknek, a felvételből nem derül ki, hogy volt-e valamilyen folytatása a hatóság és az öntudatos téli sportolók közötti kommunikációnak.

Tatán is volt gond a korcsolyázókkal, pedig ott is tilos jégre menni.

A tatai Öreg-tó télen sokakat vonz a korcsolyázás élményével, ám a helyi és vízügyi szakemberek rendre figyelmeztetnek: tilos jégre menni. A tavon most hétvégén is sokan csúszkáltak, pedig a jégvastagság és a tó különleges adottságai miatt a veszély bármikor fennállhat.

Az Öreg-tó nem igazi állóvíz: az Által-ér átfolyásai miatt a víz részben mozog, és a mederben feltörő források miatt a jég vastagsága bárhol váratlanul vékonyodhat.

Tata jegyzője elmondta: még ha a jég látszólag biztonságosnak tűnik, és többen merészkednek rá, az Öreg-tó különleges adottságai miatt a kockázat mindig fennáll – írja a KEMMA.

Ha valaki szeretné a korcsolyázást biztonságosan élvezni, csak kijelölt, ellenőrzött természetes vizeken teheti meg, ahol felügyelőt és elsősegélynyújtást is biztosítanak. Illetve Tatán a Kőkúti iskola udvarán lévő jégsátorban élvezhetik biztonságosan a csúszkálást a téli sport kedvelőli.

A vízügyi szakemberek folyamatosan ellenőrzik a tó állapotát. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy naponta mérik a hozzájuk tartozó nyílt vizeken kialakult jégréteget, ám még így sem garantálható a biztonság.

A jég vastagsága nem egyenletes, a partközeli szakaszokon és a tómederben rejtett forrásoknál különösen kockázatos – tette hozzá.

Már többek alatt is beszakadt

A korábbi évek is rávilágítottak a veszélyre. 2021 februárjában egy kislány alatt szakadt be a jég az Öreg-tavon, ami miatt a tavat ideiglenes lezárták. 2024 januárjában pedig több fiatal is beszakadt, szerencsére akkor senki nem sérült súlyosan.

Nem csak Tatán, hanem más településeken is érdemes óvatosnak lenni. Az Oroszlányi Malom-tó esetében az ingatlankezelő minden évben figyelmeztet: a tó jégtakarója sporttevékenységre nem alkalmas, mert vastagsága és stabilitása egyenetlen, a part menti fakadó források miatt pedig még kiszámíthatatlanabb.

Ráadásul sokba is kerülhet tilosban a mulatság. A szabályok megszegése esetén a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr vagy a katasztrófavédelem erre felhatalmazott munkatársa figyelmeztetést alkalmazhat, 6.500 és 65.000 forint közötti helyszíni bírságot szabhat ki. Szabálysértési eljárás esetén a pénzbírság összege akár 200.000 forint is lehet.

A nyitókép illusztráció: Befagyott a Balaton, figyelmeztetés az alsóörsi strandon 2026. január 10-én.