Egymásnak teljesen ellentmondó felmérések jelennek meg – így áll most a Fidesz és a Tisza a különböző kutatóknál

A biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz–KDNP országos listájára a megkérdezettek 49 százaléka szavazna, ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választást, míg a Tisza Pártra 41 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Mint írják, a pártpreferencia-adatok az elmúlt egy hónapban érdemben nem változtak, a kormánypártok előnye állandósult:

8 százalékpontos, hibahatáron túli különbséggel vágnak neki a következő időszaknak.

A kampány hivatalosan február 21-én indul, a választást pedig április 12-én tartják.

Az Alapjogokért Központ januári adatfelvétele alapján még egy párt, a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe: Toroczkai László pártját a biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka támogatja. A felmérésen nem érte el a bejutási küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció (2-2 százalék) sem.

Forrás: Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ október óta havi rendszerességgel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-méréseit. Közleményükben azt írják, az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak: a Fidesz–KDNP stabilizálta vezető pozícióját, előnyét pedig a kezdeti öt százalékpontról csaknem megduplázta.

Az Alapjogokért Központ szerint a kormánypártok jelentős fölénye 2026 elején is megmaradt, míg a Tisza Pártot támogatók aránya 40-42 százalék között mozgott az utóbbi hónapokban.

Forrás: Alapjogokért Központ

Más közvélemény-kutató cégek felmérései viszont merőben más képet mutatnak. A Medián a HVG megbízásából január elején végzett felmérést, amiből kiderült, hogy a teljes népesség körében a Tisza Pártot 40 százalék támogatja, míg Fidesz–KDNP-t 33 százalék. A Mi Hazánk 4, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2, a DK 1 százalékot ért el, míg 19 százalék párt nélkülinek vallotta magát.

A választani tudóknál a Tisza 49, a Fidesz 41 százalékon áll, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 51 százalékos Magyar Péter pártjának a támogatottsága, a kormánypártoké pedig 39 százalékos a Medián közvélemény-kutatása szerint.

Szerdán jelent meg az IDEA felmérésének eredménye is. Ez a kutatás a teljes népesség körében 8, a biztos szavazó, pártot választani tudó felnőttek körében pedig 10 százalékpontos előnyt mutatott ki a Tisza Pártnak a Fidesz–KDNP-vel szemben.

A biztos szavazó, pártot választani tudók válaszai alapján egy év eleji parlamenti választáson a Tisza Párt a listás szavazatok 48 százalékát, a Fidesz–KDNP pedig 38 százalékát szerezte volna meg.

Az IDEA hozzátette: az elmúlt egy évben kevés változás történt az erőviszonyok tekintetében, a Tisza előnye nőtt, de hibahatáron belüli mértékben. Az IDEA felmérése alapján ha az év elején országgyűlési választást tartottak volna Magyarországon, a DK az előző évhez hasonlóan 2026 első hónapjában is elérte volna az 5 százalékos parlamenti küszöböt, a Mi Hazánk viszont éppen elmaradt volna ettől a szinttől.