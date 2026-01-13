Sulyok Tamás bejelentette a 2026-os országgyűlési választás időpontját

„Az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását.

A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor

– jelentette be Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon.

Mindenkit szavazásra hívott: „A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!”

A Sándor-palota közölte: Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmányos felhatalmazásának megfelelően, a kedden aláírt határozatával tűzte ki az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását. A magyarországi szavazás – a korábbi közjogi hagyományokat követve – az alaptörvény és a választási eljárásról szóló törvény által lehetővé tett legkorábbi időpontban lesz.

Magyarországon az országgyűlési képviselők választását a 2011. évi CCIII. törvény szabályozza. A választás egyfordulós.