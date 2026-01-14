ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda Bódog
Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Shutterstock

A Nemzeti Választási Iroda felkészült – az elnök ígéri, nem lesz csúszás vagy fennakadás április 12-én

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám
ELŐZMÉNYEK

Teljes egészében felhő alapú infrastruktúrára épül a valasztas.hu honlap, amely így nagy terhelés esetén is garantálja a stabil és megbízható működést – mondta az InfoRádióban Nagy Attila. Az NVI elnöke arra is kitért, hogy az elmúlt években kiiktatták a rendszerből azokat az elemeket, amelyek a korábbi választások során a szavazókörök zárásának a csúszásához vezettek vagy lassították a szavazatszámlálást.

Április 12-re tűzte ki a 2026-os országgyűlési választás időpontját Sulyok Tamás államfő. A csaknem 7,6 millió magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárnak február 20-ig kell megkapnia a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) készen áll a választások lebonyolítására – mondta az InfoRádióban az iroda elnöke.

Nagy Attila hozzátette: a humánerőforrás, az informatika, a logisztika, illetve az egyéb külső kapcsolataik tekintetében is minden rendben van, a munkatársak felkészítése pedig az utolsó fázisba lépett. Az NVI illetékesei az összes vármegyében jelen vannak, több képzést is indítottak az utóbbi időben, az iroda pedig a választásig hátralevő időben továbbra is segíti helyi szervek felkészítését. Kiemelte, hogy a Magyar Közlönyben már megjelent az az igazságügyi miniszteri rendelet is, ami a választás napjához kapcsolódó legfontosabb határidőkről rendelkezik a választási eljárásról szóló törvény alapján. Az összes fontos dátum, valamint a jelölteket, jelölőszervezeteket és a választópolgárokat érintő információk már megtekinthetők a valasztas.hu oldalon is.

A Nemzeti Választási Iroda mintegy 20 ezer munkatársa segíti majd az országgyűlési választás előkészítését és lebonyolítását, míg a szavazás napján, április 12-én a szavazatszámláló bizottságokkal együtt nagyjából 90 ezer bizottsági tag fog dolgozni országszerte. A Nemzeti Választási Bizottság mellett természetesen már az egyéni választókerületek választási bizottságai és a területi választási bizottságok is készülnek a választásra, illetve zajlanak a szükséges előkészületek.

Az NVI kiemelt figyelmet fordít a választópolgárok tájékoztatására, és ennek érdekében megújult a honlapja, amely korszerűbb megjelenéssel, átláthatóbb felépítéssel és felhasználóbarát működéssel segíti a választópolgárok, a jelölőszervezetek, a jelöltek és a sajtó munkatársainak tájékozódását magyar és angol nyelven is. Nagy Attila kiemelte:

teljes egészében felhő alapú infrastruktúrára épül az új weboldal, amely így nagy terhelés mellett is garantálja a stabil és megbízható működést, ahogy az tapasztalható volt már a legutóbbi választás estéjén is.

Az NVI elnöke elmondta: nem számítanak arra, hogy április 12-én elhúzódhat a választási folyamat, mert az elmúlt évek során kiiktatták a rendszerből azokat az elemeket, amelyek a korábbi választások során a választás, a szavazókörök zárásának a csúszásához vezettek vagy lassították a szavazatszámlálást. Nagy Attila hozzátette: ahol szükséges volt, megtették a lépéseket, új javaslatokat tettek vagy változtattak a szabályokon. Ilyen volt például az egyes szavazóköröknél az átjelentkező választópolgárok számának maximalizálása vagy az érintett választási irodák helységválasztása. Kiemelte, hogy az Országgyűlés elfogadta az általuk benyújtott jogszabály-módosítási javaslatokat, így az utóbbi választásokon már nem is léptek fel problémák.

Nagy Attila megjegyezte: a választás napján napközben nem lehet kizárni, hogy lehetnek rendkívüli események. A korábbi választásokon is voltak halálesetek, tűzesetek vagy áramkimaradások, de ezekre a rendkívüli eseményekre is felkészítik a választási szerveket, így remélhetőleg minden esetben tudni fogják, mi a pontos teendő, és hogyan, mikor lehet folytatni a szavazást.

„Nagyon bízunk benne, hogy a lebonyolítás most is zökkenőmentes lesz, és április 12-én este nagyobb sorok nélkül befejeződhet a szavazás az ország minden szavazókörében”

– jegyezte meg a Nemzeti Választási Iroda elnöke.

A határidők tekintetében is történt néhány fontosabb változás a vonatkozó jogszabályokban. Február 3-tól lehet bejelenteni a jelölőszervezeteket a Nemzeti Választási Bizottságnál, majd február 5-től válnak elérhetővé a választópolgárok számára az országgyűlési választással kapcsolatos kérelmek, illetve ezeknek a benyújtása akkor válik lehetségessé.

A választási kampány hivatalosan február 21-én kezdődik, a jelölőszervezetek és a jelöltté válni kívánó választópolgárok ettől a naptól kezdve gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánlásokat. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok március 18-ig kérhetik felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe ahhoz, hogy élhessenek választójogukkal.

Az átjelentkezés, illetve a külképviseleti szavazásra való feliratkozás határidejét az igazságügyi miniszteri rendelet értelmében a választás előtti 9. napról előrehozták április 2-ára, nagycsütörtökre,

ugyanis április 3-a, nagypéntek munkaszüneti nap lesz. Ilyen esetben a miniszternek van lehetősége a határidő elmozgatására, és ez most meg is történt.

A választásra jogosultak körében nem történt semmilyen változás a korábbi parlamenti választásokhoz képest. Nagy Attila kitért arra is, hogy a Nemzeti Választási Iroda megbízásából idén is készülnek olyan kisfilmek, amelyek az egyes határidőkhöz közeledve ismertetik a főbb tudnivalókat, teendőket a választópolgárokkal. Az NVI külön az idei választásra egy általános kisfilmet is készített, amit már most meg lehet nézni az iroda honlapján. A filmben bemutatják a választás folyamatát, a voksolás napjának kitűzésétől egészen az eredmény megállapításáig. Nagy Attila a kisfilm megtekintését minden választópolgárnak, nemzetközi megfigyelőnek, jelöltnek és jelölőszervezetnek ajánlja.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Belföld    A Nemzeti Választási Iroda felkészült – az elnök ígéri, nem lesz csúszás vagy fennakadás április 12-én

2026. január 14. 15:56
