Nyitókép: Vertigo3d/Getty Images

Országgyűlési választások: máris közeleg egy fontos határidő

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) február 11-ig fogadja azon sajtótermékek hirdetési árjegyzékét, amelyek politikai hirdetést kívánnak közzétenni az április 12-ére kitűzött országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban – közölte a szervezet szerdán.

Az ÁSZ a közleményében felidézte: a választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban politikai hirdetést csak az a sajtótermék tehet közzé, amely előzőleg megküldte a hirdetési árjegyzékét az ÁSZ-nak.

Hozzátették: a sajtóterméknek minősülő, hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok a szavazást megelőző 60. napig juttathatják el hirdetési szolgáltatásaik árjegyzékét az Állami Számvevőszékhez, az ÁSZ ezek alapján

február 11-én 16 óráig fogadja a hirdetési árjegyzékeket.

Mint írták, az árjegyzékeket elektronikus úton a valasztas@asz.hu címen vagy az ÁSZ hivatali kapuján (KRID azonosító: 103305376), postai úton a 1364 Budapest 4. Pf. 54. címen, személyesen pedig hivatali időben az 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen fogadják.

A számvevőszék tájékoztatása szerint az árjegyzékeket sajtótermékek szerinti bontásban a www.asz.hu oldalon teszik majd közzé, a lista a „Választások” menüpont alatt lesz megtekinthető. Az ÁSZ a megküldött árjegyzékeket ellenőrzés és változtatás nélkül teszi közzé, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal.

Felhívták a figyelmet arra: a szavazás napját követő 15 napon belül a sajtóorgánumoknak azt is tudatniuk kell az ÁSZ-szal, hogy milyen politikai hirdetéseket közöltek a kampányidőszakban. A részletes listát az ÁSZ a honlapján szintén közzéteszi, így egyértelműen kiderül majd, hogy az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban, milyen terjedelemben jelentették meg az egyes sajtótermékek – tudatták.

Országgyűlési választások: máris közeleg egy fontos határidő

