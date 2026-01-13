Kisbusz borult az M1-es autópályán, jókora torlódásra lehet számítani

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Hegyeshalom térségében, a 168-as kilométernél felborult egy kisbusz, több sávot le kellett zárni – írja a hvg.hu.

A Katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a jármű három utasa saját erejéből ki tudott szállni. A kisbuszt ártalmatlanították, társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Az Útinform figyelmeztet: torlódásra kell számítani, mivel az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom, a külső- és a leállósávot is lezárták.