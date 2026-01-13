ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 13. kedd
A hideg idő miatt elfagyott vízórák a Debreceni Vízmű Zrt. Balmazújvárosi úti telephelyén 2019. január 9-én. A vízmérők fagy elleni védelméről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Ha a meghibásodás ennek elmulasztásából ered, a mérő cseréjének költségét, illetve az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie.
Nyitókép: A hideg idő miatt elfagyott vízórák a Debreceni Vízmű Zrt. Balmazújvárosi úti telephelyén 2019. január 9-én. A vízmérők fagy elleni védelméről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Ha a meghibásodás ennek elmulasztásából ered, a mérő cseréjének költségét, illetve az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie. MTI/Czeglédi Zsolt

A tél veszélye: egy apró hiba, ami több tízezer forintjába kerülhet

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Fagyveszély és a tartós hideg komoly károkat okozhat a vízmérőkben és a vezetékekben, ezért a fogyasztóknak gondoskodniuk kell mérőórák és vízvezetékek téliesítéséről – hangsúlyozta az InfoRádióban a Fővárosi Vízművek vízmérőkezelési osztályvezetője.

Fogarasi Gábor arra hívta fel a figyelmet: a fogyasztók feladata, hogy biztosítsák a mérőhelyek megközelíthetőségét és azok tisztán tartását, illetve megóvását. A vízmérők ugyanis majdnem 100 százalékában a fogyasztók tulajdonában lévő ingatlanok területén vannak aknákban vagy pincékbe telepítve. A műszerek megóvása pedig különösen a mostani hideg, téli időben kiemelten fontos feladat. Egy elfagyott vízmérő ugyanis, nagyon sok kellemetlenséget okozhat – tette hozzá.

A vízóra elfagyását illetően kiemelte: az ilyenkor elfolyó víz árát – akárcsak egy csőtérés esetén – a fogyasztónak kell megfizetnie, ahogyan a vízmérő csere költsége is őt terheli, ráadásul ennek költsége télen költségesebb. Végül, de nem utolsó sorban, amíg a hiba nincs elhárítva, a lakásban/házban nem lesz víz – tette hozzá.

„Mindenképpen javaslom a fogyasztóinknak, hogy látogassanak el a társaságunk honlapjára, a vizmuvek.hu weboldalra, ahol ha beírják a keresőbe: fagy elleni védelem, akkor egy szöveges és videós tájékoztatást láthatnak. A videóban különféle praktikákat mutatunk be, hogy hogyan lehet például nejlonzsákokba tett falevéllel, újságpapírral, hungarocellel kibélelni a vízóraaknát, vagy vastag fóliával letakarni a pincében lévő mérőt. Így minimális ráfordítással hatékonyan óvhatjuk meg a fagytól a vízórákat" – fogalmazott az InfoRádióban a Fővárosi Vízművek vízmérőkezelési osztályvezetője.

A szakértő nem hagyott kétséget afelől, hogy minden esetben a fogyasztónak kell megtérítenie, ha elfagy a mérőóra. Ez akár több tízezer forintos kiadást jelenthet, és akkor még csak a vízmérő cseréjét említettük. Az elfolyt víz mennyisége pedig attól függ, mikor veszi észre a fogyasztó a csőtörést, ami elérheti a 100 ezer forintot is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
