A tél veszélye: egy apró hiba, ami több tízezer forintjába kerülhet

Fogarasi Gábor arra hívta fel a figyelmet: a fogyasztók feladata, hogy biztosítsák a mérőhelyek megközelíthetőségét és azok tisztán tartását, illetve megóvását. A vízmérők ugyanis majdnem 100 százalékában a fogyasztók tulajdonában lévő ingatlanok területén vannak aknákban vagy pincékbe telepítve. A műszerek megóvása pedig különösen a mostani hideg, téli időben kiemelten fontos feladat. Egy elfagyott vízmérő ugyanis, nagyon sok kellemetlenséget okozhat – tette hozzá.

A vízóra elfagyását illetően kiemelte: az ilyenkor elfolyó víz árát – akárcsak egy csőtérés esetén – a fogyasztónak kell megfizetnie, ahogyan a vízmérő csere költsége is őt terheli, ráadásul ennek költsége télen költségesebb. Végül, de nem utolsó sorban, amíg a hiba nincs elhárítva, a lakásban/házban nem lesz víz – tette hozzá.

„Mindenképpen javaslom a fogyasztóinknak, hogy látogassanak el a társaságunk honlapjára, a vizmuvek.hu weboldalra, ahol ha beírják a keresőbe: fagy elleni védelem, akkor egy szöveges és videós tájékoztatást láthatnak. A videóban különféle praktikákat mutatunk be, hogy hogyan lehet például nejlonzsákokba tett falevéllel, újságpapírral, hungarocellel kibélelni a vízóraaknát, vagy vastag fóliával letakarni a pincében lévő mérőt. Így minimális ráfordítással hatékonyan óvhatjuk meg a fagytól a vízórákat" – fogalmazott az InfoRádióban a Fővárosi Vízművek vízmérőkezelési osztályvezetője.

A szakértő nem hagyott kétséget afelől, hogy minden esetben a fogyasztónak kell megtérítenie, ha elfagy a mérőóra. Ez akár több tízezer forintos kiadást jelenthet, és akkor még csak a vízmérő cseréjét említettük. Az elfolyt víz mennyisége pedig attól függ, mikor veszi észre a fogyasztó a csőtörést, ami elérheti a 100 ezer forintot is.