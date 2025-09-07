ARÉNA
2025. szeptember 7. vasárnap
Illés Boglárka fővédnök, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára (b) és Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke (j) közös biciklizésen a V4 nemzetközi kerékpárversenyének sajtótájékoztatója után a Bem téren 2024. július 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Az autósok bosszantása nélkül bővülhetnek a kerékpáros útvonalak a fővárosban

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Új fejezet kezdődik a fővárosi kerékpáros közlekedésben, miután a BKK és az irányító hatóság aláírt két támogatási szerződést, amelyek új kerékpáros főútvonalak megvalósítását készítik elő. Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője az InfoRádióban kiemelte, hogy autós sávelvételek kevésbé lesznek jellemzők a mostani projektekben.

A Váci–Üllői úti bringasztráda támogatási szerződése 1,5 milliárd forintot, a nagykörúti bringasztráda támogatási szerződése pedig 4,5 milliárd forintot biztosít. Az Üllői út és a Váci út kulcsfontosságú sugárirányú útvonalak, amelyek összekötik a belvárost a külső kerületekkel. A projektek az Európai Unió és a magyar kormány társfinanszírozásával, a TOP Plusz program keretében valósulnak meg.

„Régóta zajlik a Nagykörúti, a Váci, illetve az Üllői utak megújításának az előkészítése és most a BKK aláírta a támogatási szerződést, így mostantól a forrás már konkrétan is rendelkezésre áll ezeknek az útvonalak megújításának a megtervezésére és a kivitelezésére is” – mondta az InfoRádióban a BKK szóvivője.

Kovács Bendegúz kiemelte, hogy az Üllői úton, illetve a Váci úton elsősorban a kerékpáros infrastruktúra fog javulni: megújul a parkolási rend, valamint a járdaburkolatok, és amennyiben a forrás engedi, akkor zöldítésre is lesz lehetőség. A Nagykörúton a Nyugati tértől a Boráros térig szintén komplett megújítás várható, ami kiterjed a járdákra, a szegélyzónára és a kerékpársávra is.

A gyerekek és az idősek is biztonságban

A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a budapesti kerékpáros infrastruktúra jelentősen fejlődött az utóbbi években, de sokan jogosan kérik számon azt, hogy miért nem védettebbek a kerékpársávok. „A mostani projekt erre ad lehetőséget, hiszen nem sárga festékkel készülnek majd el ezek a sávok, hanem fizikailag, szegéllyel elválasztva, adott esetben kiemelve épülnek majd meg a közlekedési folyosók” – ismertette Kovács Bendegúz, hozzátéve, hogy így a kevésbé gyakorlott kerékpározóknak – gyerekeknek, idősebbeknek is – biztonságos környezetet tudnak teremteni.

„A nyugat-európai példák azt mutatják, hogy a biztonság kiemelten fontos ahhoz, hogy minél többen üljenek át kerékpárra, és többen válasszák a fenntartható közlekedési folyosókat” – érvelt a szóvivő. A projektek már nem járnak jelentős közúti átrendezéssel,

a meglévő hálózatokat fogják nagyrészt használni, így az autósokat bosszantó sávelvételek kevésbé lesznek jellemzők ezekben a projektekben.

A kerékpárutak kialakítása a közúttól, illetve a járdától elválasztott háromszintű típusú is lehet, illetve a párizsi típus szerint egy betonból öntött szegély is épülhet a kerékpársáv oldalára. „A Váci úton, ahol több mint 10 méter széles a járda, több helyen a járda szélére kerül majd a kerékpárút, ami nem fogja zavarni a gyalogosokat” – sorolta a lehetőségeket a szóvivő. A forrásokat 2029-ig kell felhasználni, ez a végdátuma a projektnek.

