A 2026-os év nem hozott szerencsét a magyar lottójátékosoknak

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten csütörtökön megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 10 (tíz)
- 13 (tizenhárom)
- 25 (huszonöt)
- 30 (harminc)
- 31 (harmincegy)
- 35 (harmincöt)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 34 darab, nyereményük egyenként 299 210 forint;
- 4 találatos szelvény 1444 darab, nyereményük egyenként 7045 forint;
- 3 találatos szelvény 21 837 darab, nyereményük egyenként 2835 forint.
A következő húzáson 1,4 milliárd forint lesz a főnyeremény.