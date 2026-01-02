ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek Ábel
Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

A 2026-os év nem hozott szerencsét a magyar lottójátékosoknak

Infostart / MTI

A Szilveszteri Szuperlottó után a hatos lottón sincs telitalálatos az év első húzásán.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten csütörtökön megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 10 (tíz)
  • 13 (tizenhárom)
  • 25 (huszonöt)
  • 30 (harminc)
  • 31 (harmincegy)
  • 35 (harmincöt)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 34 darab, nyereményük egyenként 299 210 forint;
  • 4 találatos szelvény 1444 darab, nyereményük egyenként 7045 forint;
  • 3 találatos szelvény 21 837 darab, nyereményük egyenként 2835 forint.

A következő húzáson 1,4 milliárd forint lesz a főnyeremény.

