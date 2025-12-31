ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 31. szerda
A kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjút. Ebben egyebek mellett arról beszélt, hogy 2025 vízválasztó volt, 2026 pedig a háborús döntés éve lesz.
Itt visszanézheti Orbán Viktor évértékelő interjúját

A kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjút. Ebben egyebek mellett arról beszélt, hogy 2025 vízválasztó volt, 2026 pedig a háborús döntés éve lesz.

Orbán Viktor: fontos, vízválasztó éven vagyunk túl – videó
Orbán Viktor: fontos, vízválasztó éven vagyunk túl – videó
Az év utolsó napján értékelő interjút adott a köztelevíziónak Orbán Viktor miniszterelnök. Mint mondta, a 2026-os országgyűlési választáson arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból. Hozzátette: ha kimaradunk a háborúból, akkor nem kell átállnunk hadigazdaságra, lehet békegazdaságunk. Figyelmeztetett: a politika a leginkább megújulást követelő szakma a világon mindenhol, aki itt nem tanul, nem alkalmazkodik, nem figyel, nincs tapasztalata, az nagyon könnyen téved.
 

