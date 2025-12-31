Váratlanul hunyt el hajnalban a budapesti kerületi alpolgármester
Itt visszanézheti Orbán Viktor évértékelő interjúját
A kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjút. Ebben egyebek mellett arról beszélt, hogy 2025 vízválasztó volt, 2026 pedig a háborús döntés éve lesz.
Új magyar szabadalom: biztonságos lesz a driftelés
A most szabadalmaztatott megoldás az autó önműködő kormányzására is képes – mondta el Szalay Zsolt, a BME Gépjárműtechnológia Tanszékének vezetője az InfoRádióban.
Gyászol HollywoodElment egy „brilliáns” színész
Sport a tévébenSífutással indul, focival zárul az év utolsó napja
2026.01.05. hétfő, 18:00Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Az év utolsó éjszakáján sem álltak le a támadások: lángokban Odessza és az orosz olajfinomítók - Háborús híreink szerdán
Az év utolsó éjszakáján is zúgtak a drónok Ukrajna felett: az oroszok Odesszát, az ukránok Krasznodár Kraj olajfinomítóját és az orosz főváros áramfejlesztőit támadták. Továbbra is áll a bál a Vlagyimir Putyin elnöki rezidenciáját ért állítólagos ukrán támadás miatt: bár Moszkva mindezidáig semmilyen érdemi bizonyítékot nem szolgáltatott, Donald Trump állítólag nagyon dühös a fejlemények miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Hamis zászlós akció vagy valódi merénylet? Furcsa részletek derültek ki az orosz elnök elleni dróntámadásról
Mohamed El-Erian: Fogságba került az Egyesült Államok
Karácsony Gergely megszólalt: "Nem megy csődbe Budapest"
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben.
Óriási változás élesedik a nyugdíjaknál 2026-tól: ezt még mindig sokan benézik, pedig minden idős magyart érint
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
Árrésstop se kell, brutális árcsökkentést jelentett be a Penny: itt az olcsósított termékek listája
Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli szabaddobásból mentett pontot a magyar csapat
Rendkívüli! A Revolut újabb fontos szolgáltatást vezet ki végleg Magyarországról
Beköszöntött a pokol Oroszországban: egy teljes agglomeráció borult sötétségbe, ennek a fele se tréfa
Többnyire az esti kutyasétáltatók jelentik be a földön fekvő hajléktalan embereket
1650 szegény sorsú gyermek karácsonyi álmát teljesítette a Máltai Szeretetszolgálat
„Ha megkérdezem, akar-e továbbtanulni, már nem azt mondja, hogy lehet, hanem hogy persze” – Beszélgetés a legnehezebb sorsok megfordításáról Vecsei Miklóssal
Sydney welcomes 2026 with spectacular fireworks display
It takes a full 26 hours for the whole globe to welcome the new year - join us as we ring in 2026 around the world.
Heavy police presence in Sydney for New Year's celebrations after Bondi attack
Jailed HK tycoon's 'teeth rotting and fingernails falling off', daughter tells BBC
Thailand releases 18 Cambodian soldiers held since July
