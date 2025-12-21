ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntõt mond az MCC Vezetõképzõ Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Orbán Viktor a háborúból való kimaradás záloga - mondta Orbán Balázs

Infostart

A békének, a háborúból és a háborús felkészülésből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz-KDNP, a nemzeti kormány és Orbán Viktor a záloga - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs szerint a következő egy év legfontosabb kérdése az lesz, hogy Magyarország kívül tud-e maradni a háborús előkészületeken.

Mint mondta, a hadikölcsön nyújtásával mindenki, aki részt vesz, anyagilag érdekeltté válik Oroszország legyőzésében.

Hozzátette, ha nem győzik le Oroszországot, hanem béke következik be, akkor ők nem fognak hozzájutni azokhoz a forrásokhoz, amelyeket az elmúlt időszakban és a következő két évben beleraknak a háborúba.

A Bizottság és az európai vezetők eredeti terve, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása kapcsán elmondta, hogy olyan, hogy egy háború közben valaki hozzányúl az egyik háborúzó fél vagyonához és azt odaadja a másik félnek, még a második világháborúban sem történt meg.

Szerinte ez nyílt hadüzenet lenne, és ha ez megtörtént volna, az oroszok bejelenthették volna a hadiállapot beálltát Oroszország és az Európai Unió (EU) között.

A veszély ezzel nem hárult el, az európai elit egyre mélyebben van benne a háborúban, és

egyre nagyobb az esélye egy Oroszország és Európa közötti direkt katonai konfrontációnak.

Orbán Balázs azt mondta, hogy az Európai Bizottság tisztviselői nyíltan beszélnek 2029-es és 2030-as dátumról: 2029-ben szeretnék megvalósítani az ukrán EU-csatlakozást, és ezt követően Ukrajna területéről akarják megindítani a katonai támadásokat Oroszországgal szemben.

Orbán Balázs elmondta: az európai háborúpárti vezetők azzal takaróznak, hogy az Oroszországgal vívandó háború elkerülhetetlen. Maga Donald Tusk lengyel miniszterelnök is azt mondta, hogy "vagy ma kell pénzt adni vagy holnap kell vért adni" - tette hozzá.

Az amerikai béketeremtési kísérletek kapcsán elmondta, szomorú látni, hogy a hajdan oly ügyes és szellemesen működő európai diplomácia teljesen csődöt mondott. Hozzátette, "gyakorlatilag az európai vezetők (...) az ukránok ügynökeiként működnek".

Kiemelte, hogy az ukrán vezetés nem akar békét - mert az ő hatalmának és korrupciós rendszere megőrzésének is feltétele, hogy a háború folytatódjon -, ezért az európaiak csak arról győzködik az amerikaiakat, hogy ilyen feltételek mellett nem lehet az oroszokkal békét kötni.

Orbán Viktor a háborúból való kimaradás záloga - mondta Orbán Balázs

