Időjárási figyelmeztetéseket adtak ki, szinte zárójelbe került az ország – térkép

Fokozatosan javulnak a látási viszonyok, de még így is nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű – legfeljebb kevés helyen szakadozhat átmenetileg a felhőzet. Helyenként szitálás, északkeleten akár kisebb eső is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de Sopron és a Bakony térségében olykor előfordulhatnak élénk széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

A HungaroMet citromsárga figyelmeztetést adott ki hat vármegyére vasárnapra a tartós, sűrű köd veszélye miatt. Ezeken a helyeken hat óránál hosszabban fennáló ködre kell számítani, mindössze pár száz méteres látástávolsággal.