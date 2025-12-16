ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.53
usd:
327.09
bux:
109506.37
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lázár János építési és közlekedési miniszter az M30-as autópálya helyreállításáról tartott lakossági fórumon Szikszón 2025. február 17-én.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Ma dől az M30-as sorsa

Infostart

A kivitelező STRABAG készre jelentette az M30-as gyorsforgalmi út 39. kilométerszelvénye térségében kialakult rézsűcsúszás garanciális javítását. A végleges döntést a szakasz tartós forgalomba helyezéséről a kedden tartandó helyszíni ellenőrzés után hozzák meg.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a keddi bejáráson az ÉKM mellett részt vesznek a kivitelező STRABAG és az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselői.

Nagy Bálint államtitkár hangsúlyozta, hogy az út csak akkor tekinthető kijavítottnak, ha a hiba a jövőben nem fordul elő újra. Amennyiben a mostani beavatkozás nem bizonyul tartós megoldásnak, a kivitelezőnek ismét vissza kell térnie a helyszínre - írja a boon.hu.

A forgalomba helyezés lépései

Amennyiben a szakemberek mindent rendben találnak, és a garanciális ellenőrzésről készülő jegyzőkönyv megfelel a valóságnak, az MKIF visszaveszi a munkaterületet a STRABAG-tól. Ezt követően megkezdődhet az ideiglenes forgalomterelés bontása.

Ez a folyamat a terelőfalak, táblák és a terelőutak jelzéseinek eltávolítását is magában foglalja, és várhatóan másfél-két napot vesz igénybe. A terelés megszűnése után az M30-as érintett szakasza korlátozások nélkül használhatóvá válhat.

A kivitelezői felelősség nem zárul le

A minisztérium közleménye szerint a munka elfogadása még nem jelenti a kivitelező felelősségének végét. A garanciális javítást egy Monitoring Terv egészíti ki, amely meghatározza a burkolat, a töltés és a vízelvezető rendszerek rendszeres utóellenőrzését.

Nagy Bálint kiemelte, hogy a kijavított állapotot meg is kell őriznie a kivitelezőnek, és a STRABAG a még hátralévő garanciális időszakban köteles kijavítani az esetlegesen felmerülő újabb hibákat. A végleges, hosszú távú forgalomba helyezésről a keddi ellenőrzés dönt.

Kezdőlap    Belföld    Ma dől az M30-as sorsa

javítás

strabag

m30-as autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell

MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell
Életbe lépett a MÁV-csoport 2025/2026-os menetrendje, december közepétől vásárolható az éves ország- és vármegyebérlet az új MÁVPlusz alkalmazásban, az applikáción keresztül péntektől mindenki számára elérhető a 15 százalékos okoskedvezmény a jegyekre.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Rossz hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában azonban felpattanás jött. Idehaza is jó volt kezdetben a hangulat, különösen a Richter teljesített jól a reggeli bejelentést követően, a nap második felére azonban elfogyott a magyar piac lendülete. Az USA-ban iránykereséssel indult a kereskedés, majd kisebb lefordulás következett. Az amerikai kormányzati leállás után több kulcsfontosságú adat is érkezik majd a hét során, így lesznek nagy elmozdulások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsony előtt jött a sokk: több mint száz dolgozót küldött el az OBI Magyarországon

Karácsony előtt jött a sokk: több mint száz dolgozót küldött el az OBI Magyarországon

A szakszervezet szerint legalább 118 ember biztosan távozott, miközben a cég nyereséges évet zárhatott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police investigating Bondi gunmen's trip to Philippines month before shooting

Police investigating Bondi gunmen's trip to Philippines month before shooting

Fifteen people - including a 10-year-old girl and a British-born rabbi - were killed when two gunmen targeted Jewish people attending a Hanukkah event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 22:14
Az uniós átlagot közelítik az élelmiszerárak Magyarországon az Eurostat adatai alapján - a nap naphírei
2025. december 15. 21:14
Fiatal magyar focista vesztette életét a Suzukiban
×
×
×
×