Ma dől az M30-as sorsa

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a keddi bejáráson az ÉKM mellett részt vesznek a kivitelező STRABAG és az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselői.

Nagy Bálint államtitkár hangsúlyozta, hogy az út csak akkor tekinthető kijavítottnak, ha a hiba a jövőben nem fordul elő újra. Amennyiben a mostani beavatkozás nem bizonyul tartós megoldásnak, a kivitelezőnek ismét vissza kell térnie a helyszínre - írja a boon.hu.

A forgalomba helyezés lépései

Amennyiben a szakemberek mindent rendben találnak, és a garanciális ellenőrzésről készülő jegyzőkönyv megfelel a valóságnak, az MKIF visszaveszi a munkaterületet a STRABAG-tól. Ezt követően megkezdődhet az ideiglenes forgalomterelés bontása.

Ez a folyamat a terelőfalak, táblák és a terelőutak jelzéseinek eltávolítását is magában foglalja, és várhatóan másfél-két napot vesz igénybe. A terelés megszűnése után az M30-as érintett szakasza korlátozások nélkül használhatóvá válhat.

A kivitelezői felelősség nem zárul le

A minisztérium közleménye szerint a munka elfogadása még nem jelenti a kivitelező felelősségének végét. A garanciális javítást egy Monitoring Terv egészíti ki, amely meghatározza a burkolat, a töltés és a vízelvezető rendszerek rendszeres utóellenőrzését.

Nagy Bálint kiemelte, hogy a kijavított állapotot meg is kell őriznie a kivitelezőnek, és a STRABAG a még hátralévő garanciális időszakban köteles kijavítani az esetlegesen felmerülő újabb hibákat. A végleges, hosszú távú forgalomba helyezésről a keddi ellenőrzés dönt.