Egy rendőrök elől menekülő ámokfutó miatt nem járt a 2-es villamos

Kedd reggel egy Ford Focus nagy sebességgel felkanyarodott a Parlamenthez a rakpartról a Miniszterelnökség felé, mögötte kicsit óvatosabban haladva egy rendőrautó üldözte – írta a Telex.

A kocsi végül a kettes villamos vonalán a sínekre hajtva elakadt, a rendőrök hangos „Állj meg! Állj meg!” kiáltásokkal megközelítették, és a sofőrt kiszállították a járműből, majd földre vitték, és megbilincselték.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére azt írta, hogy a rendőrök reggel 8 óra körül intézkedés alá akartak vonni egy személyautót, mert az autó a buszsávban közlekedett. A járművezető a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott. A rendőrök követték, és végül az V., Garibaldi utcánál, a Pesti alsó rakpart felhajtójánál sikerült intézkedés alá vonni.

A rendőrök megállapították, hogy

a férfi eltiltás hatálya alatt vezette a gépjárművet, így előállították,

elszámoltatása folyamatban van. A járművezetővel szemben alkohol- vagy kábítószerfogyasztás gyanúja nem merült fel, személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett.

A BKK közlése szerint azóta helyreállt a villamosközlekedés, miután az eset miatt nem járt egy ideig a 2-es, a 23-as és a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között.