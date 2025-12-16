ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.49
usd:
326.45
bux:
110285.31
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Egy rendőrök elől menekülő ámokfutó miatt nem járt a 2-es villamos

Infostart

Egy rendőrautó elől menekülve a parlamentnél a villamossínekre hajtott, majd elakadt egy autó. A sofőrt a rendörök földre vitték, majd megbilincselték.

Kedd reggel egy Ford Focus nagy sebességgel felkanyarodott a Parlamenthez a rakpartról a Miniszterelnökség felé, mögötte kicsit óvatosabban haladva egy rendőrautó üldözte – írta a Telex.

A kocsi végül a kettes villamos vonalán a sínekre hajtva elakadt, a rendőrök hangos „Állj meg! Állj meg!” kiáltásokkal megközelítették, és a sofőrt kiszállították a járműből, majd földre vitték, és megbilincselték.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére azt írta, hogy a rendőrök reggel 8 óra körül intézkedés alá akartak vonni egy személyautót, mert az autó a buszsávban közlekedett. A járművezető a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott. A rendőrök követték, és végül az V., Garibaldi utcánál, a Pesti alsó rakpart felhajtójánál sikerült intézkedés alá vonni.

A rendőrök megállapították, hogy

a férfi eltiltás hatálya alatt vezette a gépjárművet, így előállították,

elszámoltatása folyamatban van. A járművezetővel szemben alkohol- vagy kábítószerfogyasztás gyanúja nem merült fel, személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett.

A BKK közlése szerint azóta helyreállt a villamosközlekedés, miután az eset miatt nem járt egy ideig a 2-es, a 23-as és a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között.

Kezdőlap    Belföld    Egy rendőrök elől menekülő ámokfutó miatt nem járt a 2-es villamos

budapest

villamos

közlekedés

bkk

2-es villamos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy együttműködésbe kezd Németország és Ukrajna

Nagy együttműködésbe kezd Németország és Ukrajna

Látszólag nincs köze az európai állam- és kormányfők Ukrajnával kapcsolatos egyeztetéséhez annak a megállapodásnak, amely értesülések szerint Berlin és Kijev között jött létre az eddiginél is intenzívebb katonai együttműködés kialakításáról. A terv fő vonalait több német hírportál most ismertette.
 

Íme a hat pont: új béketerv született az ukrajnai háború lezárására

Uniós biztos: az EU „egyetlen molekula energiát sem” fog soha többé importálni Oroszországból

Az ukránok szerint sikerült kilőniük egy értékes orosz tengeralattjárót

Donald Trump bizakodó, beszélt Vlagyimir Putyinnal is

VIDEÓ
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött az MNB – Mit csinál a forint?

Döntött az MNB – Mit csinál a forint?

Változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A forint az euróval szemben egész nap oldalazott eddig, a dollár azonban délután 326,3-ig gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi halvadászat: mutatjuk, mennyiért kapható idén a ponty és a harcsa

Karácsonyi halvadászat: mutatjuk, mennyiért kapható idén a ponty és a harcsa

A karácsonyi időszakban a magyar családok bőséges hazai halkínálathoz juthatnak, az árak a tavalyi szinten maradnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Boris Gurman, 69, "charged straight towards the danger" and grabbed one of the attacker's guns, a witness says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 13:14
Több mint 160 ezer háromgyerekes édesanya már idén szja-mentesen kaphatja fizetését
2025. december 16. 11:38
Karácsonyi díszektől ragyogtak az autók a balatoni Fényfelvonuláson – fotók, videó
×
×
×
×