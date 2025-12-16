Nem sikerült a kényszerleszállás, többen meghaltak egy lezuhant kisrepülőn Mexikóban – videó

Legkevesebb hét halálos áldozata volt a légibalesetnek, három embert pedig egyelőre nem találnak. A mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak.

A Cessna Citation kisrepülőgép a Csendes-óceán partjáról, Acapulcóból szállt fel, és Tolucába tartott - tájékoztatott a közlekedési minisztérium. A gép San Mateo Atenco környékén, a tolucai repülőtértől mintegy 5 kilométerre, egy ipari területre zuhant helyi idő szerint hétfőn kora délután.

A repülőgép fedélzetén nyolc utas, köztük három gyerek, és kétfőnyi személyzet tartózkodott

médiajelentések szerint.

A pilóta a repülésirányításnak utoljára azt mondta: „zuhanunk”. A repülő lezuhanása előtti pillanatokat egy biztonsági kamera rögzítette.

FOOTAGE OF THE PLANE CESSNA CITATION III REG XA-PRO JUST BEFORE THE CRASH⚡️?



⏳️12:31 PM–15th December 2025

The plane crashed in San Pedro Totoltepec in the State of Oaxaca, South Western Mexico, killing all 10 passengers & crew members.#PlaneCrash #Mexico #AvengersDoomsday pic.twitter.com/YKrFgWAUHE — Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) December 16, 2025

#Now #Mexico A Cessna Citation III Reg XA-PRO jet has crashed on approach to #Toluca TLC/MMTO at #SanPedroTotoltepec. Plane had departed #Acapulco ACA/MMAA. With possibly 10 people on board, authorities report no survivors. pic.twitter.com/OpRRDO2I0w — Mexico Times (@mexicotimes) December 15, 2025

Szemtanúk szerint a pilóta egy futballpályán próbált meg kényszerleszállást végrehajtani, de a repülőgép nagy sebességgel a földhöz csapódott, egy szerelőműhelybe ütközött és kigyulladt.

A tűz miatt a helyi hatóságok a környékről mintegy 130 embert evakuáltak.

A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, hogy mi okozta a kisgép balesetét.