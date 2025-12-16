ARÉNA - PODCASTOK
Erupting Volcano detail in the south of Italy, Aeolian islands, Stromboli
Nyitókép: zapatisthack/Getty Images

Nem sikerült a kényszerleszállás, többen meghaltak egy lezuhant kisrepülőn Mexikóban – videó

Infostart / MTI

Többen életüket vesztették, amikor egy kisrepülőgép Mexikó középső részén lezuhant – közölte helyi idő szerint hétfőn Mexikó állam polgári védelmi hatósága.

Legkevesebb hét halálos áldozata volt a légibalesetnek, három embert pedig egyelőre nem találnak. A mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak.

A Cessna Citation kisrepülőgép a Csendes-óceán partjáról, Acapulcóból szállt fel, és Tolucába tartott - tájékoztatott a közlekedési minisztérium. A gép San Mateo Atenco környékén, a tolucai repülőtértől mintegy 5 kilométerre, egy ipari területre zuhant helyi idő szerint hétfőn kora délután.

A repülőgép fedélzetén nyolc utas, köztük három gyerek, és kétfőnyi személyzet tartózkodott

médiajelentések szerint.

A pilóta a repülésirányításnak utoljára azt mondta: „zuhanunk”. A repülő lezuhanása előtti pillanatokat egy biztonsági kamera rögzítette.

Szemtanúk szerint a pilóta egy futballpályán próbált meg kényszerleszállást végrehajtani, de a repülőgép nagy sebességgel a földhöz csapódott, egy szerelőműhelybe ütközött és kigyulladt.

A tűz miatt a helyi hatóságok a környékről mintegy 130 embert evakuáltak.

A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, hogy mi okozta a kisgép balesetét.

