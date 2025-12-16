ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 16. kedd
Steel oil pipes from refinery in desert during sunset.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Uniós biztos: az EU „egyetlen molekula energiát sem” fog soha többé importálni Oroszországból

Infostart / MTI

Az Európai Unió döntése, hogy megtiltja az orosz gáz importját, történelmi jelentőségű – jelentette ki Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa Strasbourgban kedden. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője szerint a döntés óriási károkat okoz Európának, és veszélyes játék, ami „szét fogja verni az Európai Uniót”.

Az Európai Parlament plenáris ülésének az orosz földgázimport fokozatos kivezetéséről és az uniós energiafüggetlenség megteremtéséről tartott vitáján Dan Jorgensen hangsúlyozta, az orosz gázimport megszüntetéséről szóló döntés nem ideiglenes. Nem olyan intézkedés, melyet az uniós testület felül fog vizsgálni, hogy esetleges belső gazdasági okok miatt, illetve, ha ismét béke lesz, a tagállamok újra elkezdjenek gázt importálni Oroszországból.

„Ez egy végleges nem, ez egy soha többé. Nem fogjuk megismételni a múlt hibáit” – fogalmazott.

Az uniós biztos szerint az EU olyan döntést hozott, amelyre oda fognak figyelni Moszkvában, Washingtonban és az egész világon mindenhol. A döntést a legtöbb helyen mosolyogva fogadják majd, de Moszkvában egészen biztosan nem – hangoztatta, hozzátéve: a döntés fontos, mert valódi pénzt fog elvonni Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjétől.

„A döntés azért is fontos, mert megmutatja, hogy Európában egymással közösen tudunk cselekedni és nem tudnak minket megosztani.

Nem lehet minket zsarolni. Nem lehet ellenünk az energiát fegyverként használni.

Ha mégis, akkor arra meglesz a válasz” – fogalmazott.

Jorgensen közölte, a jövő év elején az Európai Bizottság az orosz olajbehozatal, majd pedig a nukleáris import befejezéséről szóló javaslatot fog bemutatni, ugyanis, mint kijelentette, teljes mértékben meg kell szüntetni az orosz energia Európába irányuló importját.

László András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a vita során elmondott beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy

„az orosz energiát érintő szankciók amellett, hogy nem érték el céljukat, nagyobb kárt okoztak az európai gazdaságnak, mint Oroszországnak.”

Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki azt ígérte, hogy a szankciók térdre fogják kényszeríteni Oroszországot, ideje lenne felelősségre vonni – jelentette ki.

Elmondta, a Nemzetközi Valutalap (IMF) szerint a magyar gazdaság négy százalékkal esne vissza, ha az orosz import helyett máshonnan kellene gázt és olajat vásárolnia. A rezsi háromszorosára emelkedne, a benzin ára is növekedne – hívta fel a figyelmet.

Brüsszel mindeközben szolidaritásról papol, de a brüsszeli szolidaritás sohasem az európai polgároknak szól: tönkre fogják tenni az európai családokat és az európai ipart - hangoztatta.

Ha megkerülik egy tagállami vétó lehetőségét, Ursula von der Leyen újabb perre készülhet - tette hozzá beszédében László András.

Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában közölte:

„az Európai Unió a háborús pszichózis foglya”,

hiszen, az Európai Bizottság elnöke mellett a NATO főtitkára is azt hangoztatja, hogy „harcban állunk Oroszországgal”. Szavai szerint „a háborúpárti őrület” egyik állomása a szóban forgó uniós jogszabály, amelynek célja, hogy ellehetetlenítse az orosz földgáz behozatalát. Az intézkedés két EU-tagállam biztonságos és megfizethető energiaellátását végzi ki egy harmadik ország vélt érdeke miatt - jelentette ki Győri Enikő, majd megjegyezte: mindeközben Magyarország szállítja Ukrajna elektromosáram-szükségletének 51 százalékát.

Az EU lábbal tiporja a szolidáris és lojális együttműködés kötelezettségét és a jogállamiságot, mivel az intézkedést jogi trükközéssel viszi végbe, a tilalmat pedig kereskedelempolitikai döntésnek állítja be, amivel megkerüli az egyhangú döntéshozatalt, pedig, mint közölte, ez egy szankció. Azokat a tagállamokat, amelyek nem hajlandók beállni a sorba, nyíltan fenyegetik azzal, hogy Magyarország sorsára juthatnak, akár Belgium is – mondta. Ezzel elismerik, hogy az egész jogállamisági procedúra pusztán zsarolás – jelentette ki Győri Enikő, majd hozzátette: Magyarországot nem fogják térde kényszeríteni.

„Önök ezzel egy nagyon veszélyes játékba kezdtek, mert szét fogják verni az Európai Uniót”

– tette hozzá Győri Enikő.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy több tagállam számára a keleti beszerzés helyett minden más lehetőség sokkal drágább lenne. Az európai cégeknek már most ötször annyit kell fizetniük az energiáért, mint amerikai versenytársaiknak, aminek következménye, hogy az európai GDP-növekedés lassú – mondta.

A fideszes politikus az európai gazdasági teljesítmény és az uniós szankciók közötti összefüggésre hívta fel a figyelmet, majd hangsúlyozta: az uniós intézkedések következménye tartós marad: magas energiaárak és gyengélkedő versenyképesség.

