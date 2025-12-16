ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
Nyitókép: Getty Images

Több mint 160 ezer háromgyerekes édesanya már idén szja-mentesen kaphatja fizetését

Infostart

A következő évtől azok a többgyermekes édesanyák, akik családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, hanem a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól.

Idén októbertől a háromgyerekes édesanyáknak már nem kell fizetniük személyi jövedelemadót. A NAV közleménye szerint 163 ezer anyuka már idén érvényesítette a kedvezményt: ők már 2025 őszétől szja-mentesen kapják a fizetésüket. További könnyebbség, hogy nekik januárban sem kell újabb nyilatkozatot tenni, hiszen a munkáltató vagy a kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot.

A közleményben emlékeztetnek, hogy 2026 januárjától a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető, vagyis a megtett nyilatkozat addig érvényes, ameddig az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.

Annak a 163 ezer háromgyerekes édesanyának pedig, aki már 2025-ben nyilatkozott, a munkáltató, kifizető már ezt az évközi nyilatkozatot is folytatólagosnak tekinti, tehát minden papírmunka nélkül, automatikusan kapják jövőre is a kedvezményt.

2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik a gyermekeikre tekintettel családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, hanem a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, kifizetőtől.

A 2025-ben nem igényelt háromgyermekesekre vonatkozó adókedvezmény sem vész el. Aki 2025-ben év közben nem kérte, az 2026-ban a 2025-ös szja-bevallásban egy összegben visszaigényelheti – áll a NAV közleményében.

