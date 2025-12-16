ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 16. kedd
Car drifting, Blurred of image diffusion race drift car with lots of smoke from burning tires on speed track
Nyitókép: AppleZoomZoom/Getty Images

Önvezető driftelés a Hungaroringen és a ZalaZone pályán – videó

Infostart

A HUN-REN SZTAKI Intelligens Folyamatok kutatócsoportjának két kutatója, Tóth Szilárd Hunor és Viharos Zsolt János, november 29-én vendégelőadóként vett részt a Hungaroringen megrendezett driftbajnokság díjátadóján, amelyet a HUNAKAMO szervezett. Az eseményen bemutatott előadás középpontjában az mesterséges intelligencia alapú önvezető driftelés állt.

A tudománynépszerűsítő jellegű előadás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárműtechnológia Tanszéke és a HUN-REN SZTAKI együttműködésében megvalósuló kutatások eredményeit ismertette. A bemutatott fejlesztések megerősítéses tanuláson alapulnak, és különlegességük, hogy nem csupán szimulációs környezetben, hanem valós járművön is sikeresen megvalósított önvezető driftelést demonstrálnak. A kutatás az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium projekt keretében zajlik.

Mint az az alábbi videóból is kiderül, például vizes aszfalton megcsúszó autók esetén lehet hasznos a drifteléssel kapcsolatos kutatás, hiszen akár egy elkerülő manővernek is lehet driftelés a kezdete. Ugyanakkor a driftelést nehéz volt modellezni, nehéz volt rá szimulációt létrehozni, mert a feladat hátterében „erősen nem lineáris tényezők” állnak. A mesterséges intelligenciával, azon belül a megerősítéses tanulással ezeket a bonyolult összefüggéseket meg lehet tanulni és össze lehet fogni egyetlen közös irányító rendszerbe, ami segítheti az önvezető járművek biztonságosabbá tételét. Az eredményeket tesztelték a ZalaZone tesztpályán is – további érdekességek az alábbi felvételen láthatók, hallhatók.

Az előadás által a driftet hivatásszerűen űző magyar és külföldi versenyzők – és csapataik – közvetlenül is megismerhették a nemzetközileg is nagy láthatósággal bíró kutatás céljait és eredményeit. A SZTAKI közleménye szerint a versenyzőket és a szervezőket is meglepte, hogy a driftelés kutatásának ilyen előrehaladottsága van Magyarországon, és hogy milyen lehetséges alkalmazhatósága lehet a műveltségüknek a jövő önvezető járműveinél. Ugyanakkor a kutatók számára is értékes lehetőséget jelentett, hogy első kézből nyerjenek betekintést a profi driftversenyzők szemléletébe, tapasztalataiba és elvárásaiba az önvezető driftelés témakörével kapcsolatban.

Forrás: HUN-REN SZTAKI
Forrás: HUN-REN SZTAKI

Mint írták, az esemény jól példázza, hogyan teremthet párbeszédet egy nagy presztizsű helyszínen a tudományos kutatás és a motorsport gyakorlati világa, és hogyan járulhat hozzá az autonóm járműirányítás jövőbeli fejlesztéseihez.

mesterséges intelligencia

drift

sztaki

hun-ren

önvezetés

