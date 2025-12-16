ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.72
usd:
327.41
bux:
109506.37
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Új adót kapnak a villanyautósok

Infostart

A brit kormány bejelentése szerint 2028-tól megtett úttal arányos közlekedési adót vezet be az elektromos autókra. A döntés a csökkenő üzemanyag-adóbevételek pótlását célozza, és a közlekedéspolitika reformját indíthatja el Európa-szerte.

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter tájékoztatása szerint 2028. április 1-től az elektromos autók tulajdonosainak mérföldenként 3 penny (körülbelül 8 forint/km) díjat kell fizetniük. A plug-in hibrid járművek esetében ez az összeg 1,5 penny/mérföld (körülbelül 4 forint/km) lesz. Ezt a díjat a jelenlegi éves gépjárműadó (VED) felett kell megfizetni - vette észre az autoszektor.hu.

A brit kormány a lépést azzal indokolja, hogy az elektromos autók elterjedésével az üzemanyag-adóból származó bevételek – amelyek a költségvetés egyik stabil pillérét jelentették – rohamosan csökkennek. Az új, mérföldalapú díj az OBR (Költségvetési Felelősségi Hivatal) számításai szerint évente 1,4 milliárd font (több mint 600 milliárd forint) pluszbevételt hozhat 2029–2030-ra.

A tervezett elszámolási rendszer

A brit rendszer önbevalláson alapul.

Az autósoknak előre meg kell becsülniük az éves futásteljesítményüket, amelyet előre ki is fizetnek.

Év végén a tényleges óraállás alapján történik az elszámolás: a tervezettnél több megtett távolság pótbefizetést von maga után, a kevesebb pedig visszatérítést vagy átvihető összeget eredményezhet.

A szakmai vélemények szerint ez az önbevallásos megoldás kockázatokat hordoz a nehézkes ellenőrizhetőség és a visszaélések lehetősége miatt.

Ezzel szemben az Egyesült Államok több állama, például Oregon, már évek óta alkalmaz technológiai alapú, távolságalapú útdíjrendszert, amelyek a futásteljesítmény igazolására fedélzeti eszközöket és telematikai megoldásokat is használnak.

Európai és hazai kontextus

A brit modell precedenst teremthet a kontinentális Európa számára is. Magyarországon a személyautók esetében matricás rendszer működik, míg a teherautók esetében a HU-GO rendszer már távolságalapú. Az elektromos járműállomány folyamatos növekedése Magyarországon is felveti a kérdést, meddig tartható fenn a közlekedési adók jelenlegi, elsősorban a fosszilis üzemanyagok használatára épülő struktúrája.

Kezdőlap    Gazdaság    Új adót kapnak a villanyautósok

adó

villanyautó

útdíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell

MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell
Életbe lépett a MÁV-csoport 2025/2026-os menetrendje, december közepétől vásárolható az éves ország- és vármegyebérlet az új MÁVPlusz alkalmazásban, az applikáción keresztül péntektől mindenki számára elérhető a 15 százalékos okoskedvezmény a jegyekre.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Rossz hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában azonban felpattanás jött. Idehaza is jó volt kezdetben a hangulat, különösen a Richter teljesített jól a reggeli bejelentést követően, a nap második felére azonban elfogyott a magyar piac lendülete. Az USA-ban iránykereséssel indult a kereskedés, majd kisebb lefordulás következett. Az amerikai kormányzati leállás után több kulcsfontosságú adat is érkezik majd a hét során, így lesznek nagy elmozdulások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális bérolló nyílik egyre nagyobbra Magyarországon: íme, ebben a megyében keresnek a legrosszabbul

Brutális bérolló nyílik egyre nagyobbra Magyarországon: íme, ebben a megyében keresnek a legrosszabbul

Az országos nettó települési átlagkereset 474 ezer forint volt 2024-ben, mely 13,5 százalékkal bővült az előző évi 418 ezer forinthoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police investigating Bondi gunmen's trip to Philippines month before shooting

Police investigating Bondi gunmen's trip to Philippines month before shooting

Fifteen people - including a 10-year-old girl and a British-born rabbi - were killed when two gunmen targeted Jewish people attending a Hanukkah event.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 20:37
Lezárult egy fejezet, nagy bejelentést tett az MBH
2025. december 15. 15:56
25 éve tárgyalják, mégsem lesz aláírás? Az egyik EU-tagállamnak kétségei vannak
×
×
×
×