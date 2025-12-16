Új adót kapnak a villanyautósok

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter tájékoztatása szerint 2028. április 1-től az elektromos autók tulajdonosainak mérföldenként 3 penny (körülbelül 8 forint/km) díjat kell fizetniük. A plug-in hibrid járművek esetében ez az összeg 1,5 penny/mérföld (körülbelül 4 forint/km) lesz. Ezt a díjat a jelenlegi éves gépjárműadó (VED) felett kell megfizetni - vette észre az autoszektor.hu.

A brit kormány a lépést azzal indokolja, hogy az elektromos autók elterjedésével az üzemanyag-adóból származó bevételek – amelyek a költségvetés egyik stabil pillérét jelentették – rohamosan csökkennek. Az új, mérföldalapú díj az OBR (Költségvetési Felelősségi Hivatal) számításai szerint évente 1,4 milliárd font (több mint 600 milliárd forint) pluszbevételt hozhat 2029–2030-ra.

A tervezett elszámolási rendszer

A brit rendszer önbevalláson alapul.

Az autósoknak előre meg kell becsülniük az éves futásteljesítményüket, amelyet előre ki is fizetnek.

Év végén a tényleges óraállás alapján történik az elszámolás: a tervezettnél több megtett távolság pótbefizetést von maga után, a kevesebb pedig visszatérítést vagy átvihető összeget eredményezhet.

A szakmai vélemények szerint ez az önbevallásos megoldás kockázatokat hordoz a nehézkes ellenőrizhetőség és a visszaélések lehetősége miatt.

Ezzel szemben az Egyesült Államok több állama, például Oregon, már évek óta alkalmaz technológiai alapú, távolságalapú útdíjrendszert, amelyek a futásteljesítmény igazolására fedélzeti eszközöket és telematikai megoldásokat is használnak.

Európai és hazai kontextus

A brit modell precedenst teremthet a kontinentális Európa számára is. Magyarországon a személyautók esetében matricás rendszer működik, míg a teherautók esetében a HU-GO rendszer már távolságalapú. Az elektromos járműállomány folyamatos növekedése Magyarországon is felveti a kérdést, meddig tartható fenn a közlekedési adók jelenlegi, elsősorban a fosszilis üzemanyagok használatára épülő struktúrája.