2025. december 16. kedd
Az Év játékosának járó trófea a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA virtuáis díjkiosztó gálaestje előtt a szövetség zürichi székházában 2020. december 17-én. A díjkiosztó ünnepséget a koronavírus-járvány miatt virtuálisan rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Getty/Valeriano di Domenico

Ki lép Vinícius Júnior örökébe?

Infostart

Ez a mai FIFA-vacsora nagy kérdése. A labdarúgó-világszövetség platformjain este 6 órától közvetített gálavacsorán jelentik be, hogy a FIFA szavazásán kik voltak az előző idény legjobbjai. Tavaly a Real Madrid brazil csatára lett az Év férfi labdarúgója.

Szerdán a Paris Saint-Germain és a CR Flamengo játszik a dohai Ahmad Bin Ali Stadionban a FIFA Interkontinentális Kupáért. Az idei BL-győztes és Libertadores-kupa-győztes összecsapása előtti este a helyi Fairmont Katara Hallban tartják a FIFA Ünneplés 2025 vacsorát, amelyen bejelentik, kik voltak a 2024–2025-ös idény legjobb játékosai és edzői. Ezt megelőzően digitális videókban kihirdetik a FIFA platformjain és a közösségi médiában a legjobb kapusoknak és góllövőknek járó elismerés nyertesét, valamint a FIFA Fair Play-díj kitüntetettjét.

A gálavacsorán 800 vendég vesz részt, köztük a FIFA elnöke, a FIFA Tanácsának – Végrehajtó Bizottságának – tagjai, meghívott legendás futballisták, a tagszövetségek képviselői.

A díjazottak kiválasztásában ezúttal is fontos szerep jutott a szurkolóknak, hangsúlyozta a FIFA közleménye. Több mint 16 millió szavazatot adtak le, alakítva a különböző kategóriák, beleértve a legjobb női játékos, a Legjobb férfi játékos, a legjobb női edző, a Legjobb férfi edző, a legjobb női kapus és a legjobb férfi kapus kategória sorrendjét. Ezeknél egyenlő fontossága volt a szavazásnál a szurkolók, az összes női és férfi válogatott csapatkapitány és szövetségi kapitány, valamint a felkért újságírók voksának. A szurkolók részt vettek a FIFPróval közös Év csapata összeállításában is.

Máris nyilvánosságra hozták, hogy a legjobb szurkolóknak járó díjat a Zakho SC szurkolói nyerték. A FIFA ismertetője kitér arra, hogy

az iraki klub szurkolói felkeltették a világ figyelmét, amikor csapatuk május 13-i, az Al-Hudood elleni iraki Csillagok Ligája-mérkőzése előtt több ezer plüssállatot dobtak a pályára,

amelyeket aztán a mérkőzés kezdete előtt összegyűjtöttek a pályáról, és beteg gyermekeknek adományoztak.

„A gyermekjátékok stadionba dobálása példaértékű humanitárius szellemet mutatott, amelyet Kurdisztán, Irak és Ázsia sportközössége is elismer” – áll a klub közleményében. „Szurkolóink a csapat magját alkotják, és kreatív tevékenységeikkel folyamatosan felhívják magukra a figyelmet. Reméljük, hogy támogatásuk továbbra is folytatódik, miközben a nagyobb sikerekért küzdünk.”

A legnagyobb érdeklődés minden évben az Év férfi játékosa kategóriát kíséri. Tizenegy jelölt van a díjra:

  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Asraf Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern München)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (FC Barcelona)
  • Raphinha (FC Barcelona)
  • Mohamed Szalah (Liverpool FC)
  • Vitinha (PSG)
  • Lamine Yamal (FC Barcelona).

fifa

év játékosa

the best

