A bíróság szerint nem kell lebontani Tordai Bence házát – de új eljárás indul

Múlt év májusában a Kúria kimondta: jogellenesen építkezett Tordai Bence, majd idén márciusban a bíróság is kimondta, hogy az országgyűlési képviselő házépítése szabálytalan, és Sára Botond, Budapest főispánja is megerősítette, hogy az épületet előbb vagy utóbb le kell bontani.

Kedden az ellenzéki képviselő a közösségi oldalán viszont arról számolt be, hogy a bíróság jogerősen megsemmisítette Sára Botond bontási határozatát. Ezt követően Sára Botond is megszólalt a döntésről, az ügyben új eljárás fog elindulni. A mostani ítélet azért születhetett meg, mivel a hatóság nem megfelelően értesítette a tulajdonostársakat, köztük Tordai Bence feleségét.

A főispán szerint a képviselő szabálytalanul építkezett, amit ő maga is elismert a bírósági eljárás alatt. A korábbi párbeszédes politikus ugyanis kezdeményezte a „II. kerületi helyi építési szabályok módosítását, amit azonban az önkormányzat elutasított, mert egy olyan kaput nyitott volna ki, mely nem érdeke a kerületnek, hiszen nem céljuk a túlépítettség elősegítése, ezzel esetlegesen legalizálva a szabálytalan építkezéseket”.

Úgy véli, „Tordai Bence eddigi lépései csupán az időhúzást szolgálták. A vonatkozó jogszabályok alapján azonban számolnia kell a szabálytalan építkezése miatti következményekkel” – írja közleményében a fővárosi kormányhivatal.