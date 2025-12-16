ARÉNA - PODCASTOK
AVELLANEDA, ARGENTINA - SEPTEMBER 28: Santiago Montiel of Independiente is challenged by Tomas Conechny of Racing Club during a Torneo Clausura Betano 2025 match between Racing Club and Independiente at Presidente Peron Stadium on September 28, 2025 in Avellaneda, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)
Nyitókép: Rodrigo Valle/Getty Images

Itt is a Puskás-díj idei győztese – videó

Infostart / MTI

Santiago Montiel, az Independienta argentin futballistája nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat.

(Cikkünk frissül.)

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a magyar idő szerint 18 órakor kezdődő dohai gáláját megelőzően jelentette be a győztest.

A 25 éves játékos május 11-én, az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát a 16-oson kívülről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba.

A brazil Marta nevét viselő női különdíjat a mexikói Lizbeth Ovalle érdemelte ki, ő egy "skorpiórúgással" nyerte el a legtöbb szavazatot, a kapunak háttal, felugorva, sarokkal továbbította a labdát a hálóba.

A FIFA november közepén hozta nyilvánosságra a jelölteket, akikre december 3-ig lehetett voksolni, a szurkolók és a szakértők szavazatai fele-fele arányban számítottak a végeredmény kialakulásában.

A jelöltek közé azok a gólok kerülhettek, amelyeket 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szereztek.

Varga Mihály az évzáró kamatdöntésről: az erős forint segít, 7 százalékot erősödött idén az euróhoz képest

Varga Mihály az évzáró kamatdöntésről: az erős forint segít, 7 százalékot erősödött idén az euróhoz képest

Hosszan kommentálta keddi sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzeti Bank elnöke az év végén is 6,5 százalékos szinten tartott jegybanki alapkamatot, de két döntésre még várnak az év fordulóján. A 3 százalékos inflációra még másfél évet várni kell a jelenlegi folyamatok mellett. Két nap múlva inflációs jelentés érkezik, amiben érdekes folyamatokat ígért az MNB-elnök.
 

