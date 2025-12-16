Itt is a Puskás-díj idei győztese – videó

(Cikkünk frissül.)

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a magyar idő szerint 18 órakor kezdődő dohai gáláját megelőzően jelentette be a győztest.

A 25 éves játékos május 11-én, az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát a 16-oson kívülről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba.

??? Santiago Montiel (2000), do Independiente, protagonizou um golaço de VOLEIO na entrada da área.



O prêmio Puskás ganhou um forte concorrente! pic.twitter.com/VEhh7iPv0G — Footure (@FootureFC) May 11, 2025

A brazil Marta nevét viselő női különdíjat a mexikói Lizbeth Ovalle érdemelte ki, ő egy "skorpiórúgással" nyerte el a legtöbb szavazatot, a kapunak háttal, felugorva, sarokkal továbbította a labdát a hálóba.

A FIFA november közepén hozta nyilvánosságra a jelölteket, akikre december 3-ig lehetett voksolni, a szurkolók és a szakértők szavazatai fele-fele arányban számítottak a végeredmény kialakulásában.

A jelöltek közé azok a gólok kerülhettek, amelyeket 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szereztek.