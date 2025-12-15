ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 15. hétfő
Burning candle on black background, space for text
Nyitókép: Boris Ipatov/Getty Images

Fiatal magyar focista vesztette életét a Suzukiban

Infostart

Halálos közlekedési baleset áldozata lett a Nádasd KSE labdarúgója, Nagy Zsombor. A tragédia vasárnap késő este történt a 86-os főúton, Szőce és Zalaháshágy között, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött össze.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetben egy Suzuki személyautó és egy lengyel kamion volt érintett. A személyautó vezetőjét a körmendi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a járműből, azonban az orvosi segítség ellenére az életét már nem lehetett megmenteni.

A személyautót a mindössze 21 éves Nagy Zsombor vezette. A fiatal sportoló a Vas vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Déli-csoportjában szereplő Nádasd KSE játékosa volt.

Pályafutását a Kék Sünikben kezdte, majd a Lurkó UFC-ben és az Illés Akadémián folytatta, később Körmenden és Csákánydoroszlón is futballozott. Nagy Zsombor idén nyáron igazolt Nádasdra, ahol a csapat házi gólkirálya lett: 13 bajnoki mérkőzésen elért 19 góljával a Déli-csoport góllövőlistájának második helyén állt. Utoljára az őszi szezon utolsó mérkőzésén, a Bajánsenye elleni győzelem során szerzett gólt.

Belföld

labdarúgás

gyász

nádasd kse

2025. december 15. 21:02
MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell
2025. december 15. 18:44
Jó hír a SZÉP-kártyásoknak: hasznos újítás vált elérhetővé
