Mandiner: Bod Péter Ákos megint lebuktatta Magyar Péteréket

A Mandiner cikke szerint „a volt jegybankelnök, a Tisza Párt jelenlegi szakértője, Bod Péter Ákos is részt vett a magyar gazdaság és versenyképességének helyzetéről szóló beszélgetésen a Belvárosi Szabadegyetemen, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések szükségességéről, megerősítve egyben Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is”.

„Tehát itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap... Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni” – mondta a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke.

„Hát majd, ha fenik a kést a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt” – fogalmazott Bod Péter Ákos a Mandiner cikke szerint.