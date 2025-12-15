ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.61
usd:
327.18
bux:
109506.37
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke beszédet mond a 61. Közgazdász-vándorgyûlés nyitónapján, a gazdaságpolitikai kerekasztal-beszélgetésen Egerben 2023. szeptember 21-én.
Nyitókép: Komka Péter, MTI/MTVA

Mandiner: Bod Péter Ákos megint lebuktatta Magyar Péteréket

Infostart

„Ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani, hogy mi jön” – mondta Bod Péter Ákos.

A Mandiner cikke szerint „a volt jegybankelnök, a Tisza Párt jelenlegi szakértője, Bod Péter Ákos is részt vett a magyar gazdaság és versenyképességének helyzetéről szóló beszélgetésen a Belvárosi Szabadegyetemen, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések szükségességéről, megerősítve egyben Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is”.

„Tehát itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap... Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni” – mondta a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke.

„Hát majd, ha fenik a kést a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt” – fogalmazott Bod Péter Ákos a Mandiner cikke szerint.

Kezdőlap    Belföld    Mandiner: Bod Péter Ákos megint lebuktatta Magyar Péteréket

bod péter ákos

tisza párt

megszorítások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Steigervald Krisztián generációkutató: a jövő a szülőnevelésről szól

Steigervald Krisztián generációkutató: a jövő a szülőnevelésről szól

„Szerintem a jövő nem a gyereknevelésről szól. A jövő a szülőnevelésről szól. Meg kell tanulni. A legtöbb embert megtanítják arra, legalábbis megpróbálják megtanítani arra, hogy mi a kovalens kötés, mikor született Petőfi anyja, de arra nem, hogy mit csinálj egy újszülöttel, hogy hogyan lesz belőle gyerek” – sok más mellett erről beszélt Steigervald Krisztián generációkutató az InfoRádió Aréna című műsorában. A „dobozos” generációazonosítás helyett a fonál-elképzelést ajánlja, mert az a megértést segíti.
Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Orbán Viktor szerint az európai vezetők súlyos hibát követnének el a befagyasztott, 230 milliárd eurós orosz vagyon elkobzásával és Ukrajnának való átadásával. A miniszterelnök a Patrióta műsorában úgy fogalmazott: a lépés jogszerűtlen, beláthatatlan következményekkel járhat, és nemcsak az Európai Uniót sodorhatja válságba, hanem az unokák generációit is eladósíthatja.
 

Szijjártó Péter: Magyarország nem támogatja sem Ukrajna felfegyverzését, sem uniós tagságát.

Újabb szankciók az oroszokra, az EU célba veszi az orosz árnyékflottát

Magyarország beperli az Európai Bíróságot

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Mára virradóra legalább 18 drónt lőttek le az orosz főváros felett – közölte Szergej Szobjanin moszkvai polgármester. Az ukrán Kyiv Independent szerint személyi sérülésről vagy anyagi kárról nem érkezett jelentés. Moszkva Zsukovszkij és Domogyedovo repülőterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Vasárnap mindeközben Berlinben ült össze Volidimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai delegáció képviselőivel, Steve Witkoff elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével. Witkoff "sok előrelépésről" beszélt a tárgyalást követően az Ukrinform szerint. Zelenszkij a berlini békecsúcs előtt kijelentette: Ukrajna kész lemondani NATO-csatlakozási ambícióiról nyugati biztonsági garanciákért cserébe. Az amerikai válasz nem is váratott sokat magára: Trump szerint nem kevesebbre van esély, mint arra, hogy elfogadtassa Putyinnal egy NATO 5. cikkelyre hasonlító garancia elfogadását. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb orosz-ukrán háborús fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szenzációs felfedezés: honfoglaló elit harcosok sírjára bukkantak egy alföldi településen + Fotók

Szenzációs felfedezés: honfoglaló elit harcosok sírjára bukkantak egy alföldi településen + Fotók

Hihetetlen felfedezés az Alföldön: honfoglaló elit harcosok sírjának titkai tárultak fel Akasztón - nemzetközi jelentőségű leletegyüttes mesél őseinkről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hollywood director Rob Reiner's son Nick arrested after deaths of his parents

Hollywood director Rob Reiner's son Nick arrested after deaths of his parents

The legendary filmmaker and his wife Michele Singer Reiner were found dead in their home in an upmarket Los Angeles neighbourhood on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 17:36
Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása
2025. december 15. 17:08
Új fejezet a magyar kutatásban: 25 éves megállapodás született
×
×
×
×