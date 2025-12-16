Novak Djokovic tényleg visszatér!

A 38 éves klasszis január 12-től versenyez újra azután, hogy novemberben elhódította 101. trófeáját Athénban. Azután tagja volt a szezonzáró ATP-világbajnokság nyolcfős mezőnyének, de egészségi és családi okokból kihagyja a torinói szupertornát.

A jelenleg a világranglista negyedik helyén álló Djokovic számára az adelaide-i viadal után - melyet 2007-ben és 2023-ban is megnyert - az Australian Open következik, ahol a 11. diadal és összességében a 25. Grand Slam serleg megszerzése lesz a célja.

Két évvel ezelőtt az elődöntőben Danyiil Medvegyev-et, a döntőben pedig Sebastian Kordát győzte le. A 2026-os Adelaide-i torna további kiemelt résztvevői között szerepel Jack Draper, Joao Fonseca, Tommy Paul és Stefanos Tsitsipas.