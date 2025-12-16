Beindult az ipari termelés az euróövezetben

Októberben az euróövezet ipari termelése az elemzői várakozásokkal összhangban 0,8 százalékkal nőtt havi szinten, miután egy hónappal korábban 0,2 százalékos bővülést jegyeztek fel.

Havi szinten az euróövezetben a köztes javak termelése 0,3 százalékkal, a beruházási javaké 0,5 százalékkal nőtt, a tartós fogyasztási cikkek termelése 2,0 százalékkal, a nem tartósaké 1,2 százalékkal bővült. Az energiaipari termelés 1,1 százalékos havi szintű növekedést mutatott.

Októberben az euróövezet ipari termelése 2,0 százalékkal, május óta a leggyorsabb ütemben nőtt éves összehasonlításban. Az elemzők némileg kisebb mértékű, 1,9 százalékos emelkedésre számítottak. Szeptemberben 1,2 százalékos volt az éves növekedés.

Az Európai Unióban

az ipari termelés éves szinten 1,9 százalékkal bővült

a szeptemberi 2,0 százalékos növekedés után,

míg havi összevetésben 0,3 százalékos bővülést jegyeztek fel az előző havi 1,0 százalékos növekedést követően.