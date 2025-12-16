ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 16. kedd
Nyitókép: Pixabay

Beindult az ipari termelés az euróövezetben

Infostart / MTI

Havi és éves összevetésben is gyorsuló ütemben nőtt az euróövezet ipari termelése októberben – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat.

Októberben az euróövezet ipari termelése az elemzői várakozásokkal összhangban 0,8 százalékkal nőtt havi szinten, miután egy hónappal korábban 0,2 százalékos bővülést jegyeztek fel.

Havi szinten az euróövezetben a köztes javak termelése 0,3 százalékkal, a beruházási javaké 0,5 százalékkal nőtt, a tartós fogyasztási cikkek termelése 2,0 százalékkal, a nem tartósaké 1,2 százalékkal bővült. Az energiaipari termelés 1,1 százalékos havi szintű növekedést mutatott.

Októberben az euróövezet ipari termelése 2,0 százalékkal, május óta a leggyorsabb ütemben nőtt éves összehasonlításban. Az elemzők némileg kisebb mértékű, 1,9 százalékos emelkedésre számítottak. Szeptemberben 1,2 százalékos volt az éves növekedés.

Az Európai Unióban

az ipari termelés éves szinten 1,9 százalékkal bővült

a szeptemberi 2,0 százalékos növekedés után,

míg havi összevetésben 0,3 százalékos bővülést jegyeztek fel az előző havi 1,0 százalékos növekedést követően.

