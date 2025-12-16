ARÉNA - PODCASTOK
Map Strait of Hormuz and Persian gulf countries
Nyitókép: 200mm/Getty Images

Legalább 340 ember már kivégztek az idén az olajállamban

Infostart / MTI

Legkevesebb 340 emberen hajtottak végre halálos ítéletet az idén Szaúd-Arábiában a francia hírügynökség hétfői összesítése szerint, amelyet az AFP azután készített, hogy a rijádi belügyminisztérium közölte: kivégeztek három embert egy szudáni férfi meggyilkolása miatt.

A szunnita királyságban ezzel meghaladta a kivégzések száma a tavalyi rekordot, amikor 338 halálos ítéletet hajtottak végre.

Megfigyelők szerint a kivégzések számának erőteljes emelkedése a 2023-ban elindított "drogellenes háborúval" magyarázható a királyságban. Az akkor letartóztatottak közül sokakat ebben az évben végeztek ki.

Az év elejétől mostanáig 232 halálbüntetést hajtottak végre kábítószer-bűncselekmények miatt.

Szaúd-Arábia az egyik legfontosabb piac a Captagon nevű drog számára, amely egy illegális szintetikus amfetamin. A kábítószer egyik legfőbb közel-keleti forrása az ENSZ szerint Szíria volt az azóta megbuktatott Bassár el-Aszad elnök idején.

Szaúd-Arábia egyike azon országoknak a világon, ahol a legtöbb halálbüntetést szabják ki. A tavalyi 338 kivégzés jelentősen több volt, mint a 2023. évi, amikor is 170-et hajtottak végre

Legalább 340 ember már kivégztek az idén az olajállamban

szaúd-arábia

kábítószer

kivégzés

