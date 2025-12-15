ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök virágot hagy a leningrádi blokád polgári áldozatainak emelt emlékművön az újonnan elkészült emlékhely avatóünnepségén az egykori Leningrád (ma Szentpétervár) körüli náci ostromgyűrű áttörésének 80. évfordulóján, 2024. január 27-én a Szentpétervár melletti Zajcsevo településen. A II. világháború idején, 1941 és 1944 között 827 napon át tartó ostrom alatt több mint egymillió civil halt meg.
Nyitókép: Olga Malceva

Újabb országgal keménykedik az Európai Unió

Infostart / MTI

Az európai uniós tagállamok elleni hibrid tevékenységekre is kiterjesztette az EU a fehéroroszországi belső elnyomáshoz és a minszki vezetés által Oroszországnak, az Ukrajna elleni háborúhoz nyújtott támogatásához kapcsolódó korlátozó intézkedések hatályát - közölte az Európai Unió Tanácsa.

Az uniós tagországok kormányait képviselő tanács új feltételeket vezetett be azon személyek, szervezetek és testületek listázására, akik, illetve amelyek a Fehéroroszországhoz köthető intézkedésekből vagy politikából hasznot húznak, azokban részt vesznek vagy elősegítik azokat, illetve aláássák vagy fenyegetik a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot az Európai Unióban és tagállamaiban.

Az új feltételek lehetővé teszik az EU számára, hogy korlátozó intézkedéseket vezessen be azokkal szemben, akik információmanipulációt és beavatkozást terveznek, irányítanak, támogatnak vagy elősegítenek.

Az EU ezentúl szankcionálni fogja azokat, akik az EU és tagállamainak demokratikus intézményeit, gazdasági tevékenységét vagy közérdekű szolgáltatásainak működését megpróbálják aláásni.

A szankciós rezsim a továbbiakban magában foglalja a létfontosságú infrastruktúra elleni támadást - annak megrongálását vagy megsemmisítését -, valamint az olyan széles körű vagy rendszerszintű intézkedéseket, amelyek az ilyen infrastruktúra megzavarását célozzák.

A vagyonbefagyasztással és uniós beutazási tilalommal járó korlátozó intézkedések jelenleg 46 szervezetre és 310 emberre, köztük Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökre és fiára, Viktar Lukasenka nemzetbiztonsági tanácsadóra, a minszki vezetés kulcsfontosságú szereplőire, a hatalomhoz közeli üzletemberekre és gazdasági szereplőkre terjednek ki.

Az uniós állampolgároknak és szervezeteknek tilos pénzeszközöket bocsátaniuk a jegyzékbe vett személyek és szervezetek rendelkezésére. A természetes személyekre emellett beutazási tilalom vonatkozik.

Az Európai Unió 2020 augusztusa óta büntetőintézkedések sorozatát vezette be a fehéroroszországi belső elnyomásért és emberi jogi visszaélésekért felelősökkel szemben, valamint az Ukrajna elleni orosz háború támogatása miatt.

"Fehéroroszország célja egy EU-tagállam destabilizálása, valamint az európaiak megfélemlítése a polgári közlekedést érő közvetlen fenyegetések révén" - fogalmaztak közleményükben az uniós külügyi tanács tagjai, majd hozzátették: a léggömbök használata egy szélesebb körű, célzott hibrid kampány keretében zajlik más tevékenységek mellett, melyek az államilag támogatott migránscsempészetet is magukban foglalják.

