Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Több embert letartóztattak, akik szilveszterkor terveztek terrortámadást végrehajtani

Infostart / MTI

Az FBI szerint akkor sikerült lecsapni a szélsőségesekre, amikor azok éppen a merénylethez használatos robbanóeszközöket állították össze.

Los Angeles környékén szilveszter idejére tervezett terrortámadást hiúsítottak meg az amerikai szövetségi hatóságok – jelentette be a szövetségi ügyészség hétfőn.

Bill Essayli kaliforniai szövetségi ügyészhelyettes sajtótájékoztatón számolt be a nyomozásról, amely négy ember letartóztatásához vezetett.

A bírósági iratok szerint a gyanúsítottak egy radikális palesztinpárti és kormányellenes csoporthoz, a Turtle Island Liberation Fronthoz (TILF) tartoznak.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) hétfőn azt közölte, hogy a négy feltételezett terroristát még a múlt héten tartóztatták le a kaliforniai Lucerne Valley-ben, ahol – a nyomozók szerint – a támadáshoz használni tervezett robbanóeszközöket állították össze.

Pam Bondi igazságügyi miniszter a közösségi oldalán megjelent közleményében azt írta, hogy a csoport bombatámadások sorozatára készült szilveszterkor több kaliforniai célpont ellen, valamint a terveik között szerepelt a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (Immigration and Custom Enforcement - ICE) ügynökei elleni akció is.

A hatóság közlése szerint New Orleansban őrizetbe vettek egy ötödik, szintén a TILF-hez tartozó embert is, aki a feltételezés szerint a Kaliforniában tervezett merénylettől független erőszakos cselekményt készített elő.

A TILF közösségi médiaoldala szerint a csoport célja Észak-Amerika „felszabadítása” a „törvénytelen amerikai birodalom” uralma alól, valamint jelszavaik között olvasható a „szabad Palesztina, szabad Hawaii és szabad Puerto Rico” megteremtése.

