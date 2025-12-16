Mégsem lesz Trump Tower a hadsereg ikonikus székházának helyén

A szerb ügyészség vádat emelt a kulturális miniszter és további három személy ellen, mivel a vád szerint illegálisan távolították el a kulturális örökségi státuszt a jugoszláv hadsereg belgrádi főhadiszállásáról. A tervek szerint egy Trump Tower került volna az épület helyére, azonban a történtek után a Trump veje által vezetett vállalat visszavonta a felhőkarcoló megépítésére vonatkozó terveit – írta a Telex a Wall Street Journal híre alapján.

Az épület a Jugoszláv Védelmi Minisztérium egykori központja volt, titkosszolgálatok is működtek benne. Az egyébként Pécsen született szerb építészzseni, Nikola Dobrović tervezte, aki a második világháború után Belgrád első számú várostervezője, újjáépítője lett.

Az épületet 1999-ben, a délszláv háború egy áprilisi éjszakáján aztán a NATO lebombázta a koszovói cselekményekre és az ottani albánokat ért súlyos atrocitásokra hivatkozva.

Az egykori főhadiszállás azóta Belgrád leghíresebb „háborús romja” lett, a műemlék jelképezi az 1999-es NATO-bombázást és Szerbia szenvedését.

A tervek szerint a Jared Kushner, Donald Trump veje által vezetett Affinity Global Development végleg lerombolta volna a mai emlékhelyet, a helyére pedig egy Trump Tower stílusú, luxuslakásokból, fitnesztermekből és irodákból álló sokemeletes komplexumot húzott volna fel.

Ahhoz pedig, hogy mindezt meg tudják valósítani,

tavaly novemberben a kormány az épület kulturális örökségi védettségét is megvonta, és egy 99 évre szóló bérleti szerződést kötött területre a céggel.

A parlament múlt hónapban aztán egy sor újabb törvényt fogadott el, hogy felgyorsítsa az eljárásokat az építési engedélyek kiadásában.

Mindez heves tiltakozásokat váltott ki mind a szerb lakosság, mind az ellenzék képviselőinek részéről, de egészen eddig úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg a beruházást. Úgy tűnik, ez most megváltozott: a szerb ügyészség szervezett bűnözés elleni osztálya vádat emelt Nikola Selaković kulturális miniszter és további három személy ellen az épület kulturális örökségi státuszának megvonása miatt. A bíróságnak most el kell döntenie, hogy jóváhagyja-e a vádiratot, ez pedig hónapokig is eltarthat.

Mégis úgy tűnik, hogy nem lesz Trump Tower Belgrádban, mert

a vádemelés híre után a beruházást végző Affinity Global Development bejelentette, hogy visszavonja terveit, és nem építik meg a Trump Towert a volt főhadiszállás helyén.

„Mivel a lényeges projekteknek nem megosztani, hanem egyesíteni kell az embereket, a szerb nép és Belgrád városa iránti tiszteletből visszavonjuk pályázatunkat, és félreállunk” – írták.

(Nyitóképünk illusztráció: a Trump International Hotel Las Vegas épülete)